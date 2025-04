Cathy Barriga salió de casa: el particular episodio que vivió frente a las cámaras

A casi una semana de su excarcelación, Cathy Barriga sigue acaparando la atención de la prensa. La exalcaldesa vive rodeada de reporteros quienes se instalaron en Peñaflor donde ahora cumple arresto domiciliario nocturno.

PUBLICIDAD

Este lunes 14 de abril, la ex edil se vio nuevamente, como pocas veces desde que arribó a su residencia. Una vez acompañada de su esposo Joaquín Lavín León, salió a toda prisa de su casa y subió al auto intentando evadir a los reporteros, pero un particular episodio se lo impidió.

Cathy Barriga salió de casa a horas de su audiencia judicial. Youtube

Mientras que los reporteros preguntaban sobre su nueva vida en casa, el reencuentro con su familia y la audiencia de reformalización pautada para este 15 de abril, laexalcaldesa guardó silencio. Solo habló para pedir le dejaran cerrar la puerta del vehículo y marcharse.

Pero en un momento inesperado, ella centró su atención en la puerta de su residencia, ya que uno de sus perros escapó de casa, por lo que su esposo y diputado Lavín debió correr apresuradamente para buscarlo y llevarlo nuevamente a casa.

Eran las 16:15 horas cuando Cathy Barriga salió de su casa y pasadas las 19 horas aún no había regresado, indicaba el reportero de “Hay que decirlo”. Se especuló sobre las razones de su salida, entre estos, que habrá ido a buscar a sus hijos al colegio.

¿Volverá a la cárcel?

En el programa “Hay que decirlo” destacaron el hermetismo de la exalcaldesa quien este martes deberá acudir a la audiencia de reformalización por dos nuevos delitos malversación de fondos y negociación incompatible.

A su salida de la cárcel de San Miguel, Cathy Barriga fue esperada por una multitud, y solo se limitó a expresar “yo no soy lo que ustedes dicen que soy ni lo que me hicieron”. Desde entonces ha optado por no declarar a la prensa, además de mantenerse alejada de las redes sociales pese a que, según su abogado, no existen restricciones al respecto.

El futuro de Barriga es incierto, luego de la audiencia de este martes la exalcaldesa incluso podría volver a prisión entre otras medidas cautelares.