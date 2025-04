“Estuve 6 días sin comer”: Revelan crudo relato de niño esclavizado por madrastra en Iquique

No es un película de terror, sino que la cruda realidad que le tocó vivir a una niño de 13 años, quien fue esclavizado y golpeado por su madrastra.

PUBLICIDAD

En el relato que entregó a fiscalía, a través de una entrevista grabada en video, el menor reveló los duros castigos que realizaba la mujer de 51 años en su contra, quien lo maltrataba física y sicológicamente desde noviembre del 2023.

“Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”, señaló el menor, reveló la fiscal Camila Albarracín.

“A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, consignó CHV Noticias.

A eso, denunció que se sumaron golpeas y duras descalificaciones.

“Luego empezó a pegarme. Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”.

Actualmente la mujer, se encuentra en prisión preventiva durante lo 90 días que dure la investigación, formalizada por los delitos de homicidio frustrado y maltrato habitual.

PUBLICIDAD

En la carpeta investigativa, la mujer está acusada de golpear al menor con un palo, un martillo y otros objetos, además de asfixiarlo y provocarle quemaduras con una plancha y heridas con cuchillo, con la intención de matarlo, consignó Página 7.

Además, respecto al padre, también se encuentra con prohibición de acercarse al hijo y la agresora, por casos de violencia intrafamiliar.

No es el único caso

Hace solo días atrás se dio a conocer que una niña de nacionalidad boliviana fue vendida por su abuela para trabajar como sirvienta un campamento de Rengo, Región de O’Higgins.

“Ella tenía que levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a preparar la jornada de esta familia; tenía que hacer las camas, barrer: la limpieza del lugar. Por $350.000 la vende a un matrimonio de vecinos bolivianos que venían a trabajar a Chile”, revelaron en reportaje de T13.