Matthei justifica crímenes de la dictadura cívico-militar y exculpa a su padre de las violaciones a los DD.HH.

Cuesta entender que a casi 52 años del golpe de Estado que llevaron adelante las Fuerzas Armadas en complicidad con civiles y apoyadas por Estados Unidos, según los documentos desclasificados por ese país, todavía se siga justificando la dictadura liderada por Agusto Pinochet.

Eso fue lo que hizo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en una entrevista con radio Agricultura, donde señaló que la intervención de los militares era necesaria: “Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”, explicó.

Según la exalcaldesa, ella solo apoyó el golpe de Estado, no la dictadura, argumentando que “al principio, en el 73, 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Pero ya en el 78 y el 82 y siguen ocurriendo… ahí ya no. Porque ya había un control del territorio, entonces ahí hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”.

Matthei aprovechó la oportunidad para revelar que no se ha distanciado de la dictadura como le reprochado algunos sectores de la derecha: “Yo no me he alejado totalmente”, sostuvo.

Defensa a su padre

En la entrevista, Evelyn Matthei también exculpó a su padre, el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach) y exintegrante de la Junta Militar, Fernando Matthei, de los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura.

La presidenciable de Chile Vamos sostuvo que su “padre llegó a la junta de gobierno en el 1978. Los años anteriores en mi casa hablábamos de las violaciones a los derechos humanos, era un tema que se tocaba, porque somos descendientes de alemanes y mi padre era chico cuando ocurrió todo lo de Hitler y la guerra”.

Matthei agregó que “a él lo marcó y nos transmitió que hay cosas que no se hacen. Siempre se habló eso, por lo que cuando se empezó a hablar del tema de derechos humanos en Chile nosotros éramos conscientes y éramos críticos”.

Según la abanderada, “cuando llega mi padre a la Junta de Gobierno, él no podía decir que no, estábamos a punto de una guerra con Argentina y había una responsabilidad con Chile. Pero para nosotros como familia fue terrible, para nosotros no hubo sonrisas, sino pesadumbre. Yo siempre pensé que a mi padre lo iban a tomar preso, lo iban a matar”.

Evelyn Matthei afirmó que cuando su “padre asume, él viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea, de Arica a Punta Arenas, y les dijo que si alguien cometía un acto de violación de Derechos Humanos, él no los iba a proteger, sino que sería el encargado de llevarlos a la justicia”.

En una entrevista dada a CNN Chile en julio de 2012, Fernando Matthei, dijo sentirse “avergonzado de las violaciones a los Derechos Humanos”, revelando que siempre estuvo al tanto de las torturas y las vejaciones que sufrían las víctimas de la dictadura cívico-militar.

“Yo no puedo decir que no sabía, yo por supuesto que sí sabía, pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. ¿Por qué?, porque en las fuerzas armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y no parte del gobierno militar y los aparatos de inteligencia. Cuando yo a veces preguntaba qué sucede, francamente se nos mentía”, afirmó.