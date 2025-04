“Dudamos que estén cooperando activamente”: familiares de pescadores de lancha Bruma piden a tripulantes del barco Cobra “decir la verdad”

“Dudamos que estén cooperando activamente con la investigación”, dice en sus primeras líneas una carta firmada por los familiares de los siete pescadores de la lancha “Bruma”, que continúan desaparecidos tras haber naufragado por el presunto impacto del barco de pesca industrial “Cobra”.

PUBLICIDAD

Así, un día después de haber despedido a sus familiares en una ceremonia simbólica realizada en el mar, en la costa de la región del Biobío, el abogado Rafael Poblete, leyó la carta donde realizan sus descargos hacia al tripulación de la embarcación mayor, quienes también habían asegurado que están colaborando con la indagatoria.

“El día de ayer (miércoles) se dio a conocer una carta de los tripulantes del PAM Cobra asegurando que están cooperando activamente con la investigación y confían en que se establezcan con claridad las causas del accidente“, comenzaron indicando los familiares en la carta.

A continuación indicaron que “nosotros dudamos que estén cooperando activamente con la investigación, pues para eso requiere que las personas digan la verdad, toda la verdad desde un primer momento, sin ocultar ni omitir nada, ningún detalle".

Exponen aparente suicidio del vigía del “Cobra”

En la carta, los familiares de las víctimas además apuntan al gerente de Blumar -empresa dueña del Cobra- y al aparente suicidio del vigía de la embarcación, Juan Sanhueza, que fue encontrado sin vida tras estar desaparecido, justo antes de que diera su declaración ante la fiscalía.

“En este caso, el gerente de Blumar, el Sr. Gerardo Balbontín Fox, primero dijo que habló con los 18 tripulantes y ellos le dijeron que no había pasado nada, absolutamente nada, pero después el Sr. Balbontín se vio obligado a cambiar su versión y reconocer que los tripulantes le dijeron que ‘sintieron un ruido’”, apuntaron los familiares.

“Sospechosamente, fueron todos antes reunidos en oficinas de Blumar, lo que pudo contribuir a que se construyere un pacto de silencio para no perder sus trabajos y solo después que se supo que el Sr. Sanhueza aparentemente se suicidó, el Sr. Balbontín recién dijo que el Sr. Sanhueza era el vigía del Pam “Cobra”, que sintieron un ruido, que pensaron que venía del interior y que por eso no se detuvieron. Una verdad a medias es también una mentira a medias, por lo que le preguntamos al Sr. Balbontín: ¿por qué no dijo toda la verdad desde un principio?”, agregaron.

Finalmente, llamaron “a todos los tripulantes del “Cobra” para que digan la verdad. Pudieron ser ustedes mismos quienes estuvieran en el agua... les rogamos que se acerquen y hablen”.