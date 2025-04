Presencia de aves vuelve a interrumpir vuelos en el Aeropuerto de Santiago: ¿Qué se sabe de esta problemática?

Una nueva interrupción afectó este jueves por la mañana las operaciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, debido a una masiva presencia de aves en zonas críticas de la pista. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a las 6:58 horas se activó una suspensión temporal de vuelos a causa de lo que calificaron como una “condición aviaria severa”. La alerta se levantó a las 7:06 horas, tras controlar la situación.

PUBLICIDAD

Desde la DGAC explicaron que esta categoría se declara cuando se detectan más de 15 aves medianas o grandes, o más de 30 aves pequeñas, en áreas sensibles como la pista y las zonas de aproximación y despegue, lo que representa un alto riesgo de impacto con las aeronaves.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Esta es la sexta vez en pocos días que el aeropuerto capitalino se ve obligado a detener sus operaciones por este motivo. En entrevista con T13 AM, Juan Luis Rodríguez, representante de la DGAC, detalló que “este es un fenómeno que empezó a darse desde el año 2022. No sabemos por qué antes no ocurría esto”.

Rodríguez explicó que el aeropuerto cuenta con protocolos para ahuyentar aves cuando estas se posan, pero en este caso “no es que ingresan al aeropuerto, es que cruzan sobre el aeropuerto a alturas entre 50 y 100 pies en todo el largo de ambas pistas. Eso nos obliga a suspender temporalmente las operaciones”.

La especie involucrada en estos episodios corresponde principalmente a gaviotas dominicanas, que, según Rodríguez, se desplazan desde el oriente de la capital en busca de alimento: “Desconocemos el destino final”.

Rodríguez llamó a la calma frente al aumento de vuelos por el fin de semana largo: “Nosotros tomamos las medidas para asegurar el vuelo y que no tengamos inconvenientes. Esta suspensión temporal de operaciones es para que las aeronaves puedan volar de forma segura”.