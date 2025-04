¿Se viene una ola de calor para Santiago?: Gianfranco Marcone entregó el pronóstico del tiempo para la Semana Santa

A un día estamos de que comience el fin de semana largo, y con esto el cúlmine de la Semana Santa. Por lo mismo, una pregunta fundamental para los capitalinos en estos días de descanso es: “¿Cómo estará el tiempo?“.

El meteorólogo Gianfranco Marcone habló sobre el pronóstico del clima para estos próximos días en el noticiario de la madrugada de Canal 13, T13 AM. Él partió destacando que este día será fresco en la Región Metropolitana, pero el escenario cambiará completamente mañana.

“Hay otra cosa que se va a meter por los palos: la posibilidad de una ola de calor. Está ahí porque revisé el umbral (para abril), claro, es bastante bajo, 28,1°“, señaló Marcone, quien agregó que probablemente serán 4 días de altas temperaturas.

“Tengo mis dudas de que lo sea, porque justamente hay dos días que se podría caer, pero esos dos días se están acercando cada vez más al umbral. Por lo tanto, es muy probable... están en el limbo la posibilidad de que sí o que no, y si lo es va a ser justo en la rayita que se defina la primera ola de abril“, precisó.

¿Cómo estará el clima para la Semana Santa?

Al pasar al pronóstico del tiempo en detalle para los próximos días de este fin de semana largo, Gianfranco Marcone señaló que para el día viernes se espera una máxima de 29° y una mínima de 8 grados Celsius.

Un cifra similar a la entregada por la Dirección Meteorológica de Chile que discrepa en la mínima, la cual pronostica que será de 9°.

Por su parte, para el sábado se esperan 28° de máxima, y una mínima de 10°. El mismo pronóstico entregado por la DMC.

Finalmente, para el domingo se esperan 26° de máxima y 9 de máxima, mientras que la DMC señala que la máxima será de 27°.

Este es el día clave que determinará si es que se trata de una ola de calor o no. Al respecto, Marcone comentó que “este pronóstico aún no está claro. Probablemente suba esa proyección. Si sube esa proyección, y supera los 28,1°, tendríamos los tres días, vamos a ver. Por ahora, no lo sería, pero este día probablemente se estaría notando con un poco más de temperatura".

Finalmente, el meteorólogo descartó la presencia de precipitaciones para estos días. “Lo que sí, es un fin de semana sin lluvia en todo Chile, lo que es bueno, desde el punto de vista de las personas que salen, y con buenas temperaturas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Al menos en los valles”, cerró.