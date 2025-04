Alcalde de Macul niega vinculos con la garra blanca tras conocerse audio de campaña: “La idea es que me apoyen como candidato”

Como “una maniobra que solo busca enlodar a una autoridad democráticamente electa” calificó el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, el registro de audio que daría cuenta de una estrecha relación con miembros de la garra blanca, donde se le escucha pedir apoyo para su candidatura por el Partido Republicano.

En el audio, dado a conocer por el periodista Juan Cristobal Guarello, el ahora alcalde solicita explícitamente el apoyo de la filial Macul de la barra de Colo Colo.

En el registro, el jefe comunal señala “te mando este audio para que tú lo puedas compartir con los amigos de la filial Macul. Tú sabes desde el comienzo que se formó la filial que he estado participando o ayudándolos, asesorándolos un poco para que puedan partir ellos”.

“Para que todos los colocolinos, los garreros, los de la filial de Macul me puedan apoyar con sus familias, con su gente y podamos este 26 y 27 de octubre poder abrazarnos como los colocolinos nos abrazamos semanas y semanas”, asegura Espinza.

Para luego agregar: “Ojalá puedas mandar este audio a los muchachos, un abrazo y vamos que se puede. Con Colo Colo hasta el final y, por supuesto, apoyándome a mí también en mi campaña para la alcaldía de Macul. Quiero ser el alcalde de Macul en los 100 años de Colo Colo".

Finalmente, Espinoza sostiene que “voy a ser alcalde en los 100 años y voy a conseguir entradas para todo Macul (risas) y vamos a agrandar el estadio para 100 mil personas mier...”.

Descargos del alcalde

El alcalde de Macul, en tanto, descartó cualquier tipo de vínculo con la garra blanca y acusó que el audio fue “distorsionado”.

“No tengo, no he tenido, ni tendré vínculo alguno”, afirmó Eduardo Espinoza. Además, sostuvo que “el registro que se hizo público sin mi consentimiento, es un audio editado, sacado de todo contexto, enviado en diferentes momentos, donde se ha distorsionado su sentido con el objeto de hacer parecer algo que no es y producir un daño político”.

Por tal razón, agregó que está estudiando “tomar las acciones legales correspondientes para que se investigue a fondo el origen de dicha manipulación y se sancione adecuadamente a los autores de esta maniobra que solo busca enlodar a una autoridad democráticamente electa”.

Su vínculo con Colo Colo

De acuerdo a su cuenta de Instagram, en abril de 2023 Espinoza compartió imágenes celebrando un nuevo aniversario del club: “Felices 98 años de gloria, Gracias Colo Colo por permitir ser parte de esta hermosa institución, ya casi 20 años trabajando en la Escuela de Fútbol con los niños y jóvenes, además de ser parte de la gran Colo Colo de Todos los Tiempos y ser el animador de varias fiestas y eventos del popular, doy gracias DIOS por ser parte de esta linda y gran Familia”.

En agosto del mismo año, en tanto, comentó: “Feliz de compartir haciendo lo que más me gusta, ayer estadio Monumental en el Colo Colo de todos los tiempos y hoy con mis ex compañeros de Ex Jugadores Cobreloa. Ser deportista implica adaptarse y respetar las normas que rigen el deporte, además el deporte entrega valores y principios, gracias Fútbol por enseñarme a trabajar en equipo”.