“Hasta me empujó”: Pamela Díaz desclasificó encontrón con vocalista de Ke Personajes en Olmué

Pamela Díaz era fanática de la banda argentina, pero dejó de seguirlos. Esto, luego de la mala experiencia que tuvo con lo músicos de Ke Personajes y su vocalista Emanuel Noir.

Así lo contó La Fiera en su programa de Youtube, Sin Editar, durante la entrevista que le realizó a Américo, cantante nacional que realizó colaboraciones con el trasandino.

Según descalcificó la animadora, el conflicto habría ocurrido en el Festival del Huaso de Olmué 2025, donde incluso el artista la habría empujado.

Si bien, no quiso entrar en detalles puesto que son los argentinos son amigos de Américo, sí dio a entender que Emanuel Noir no estaba con todos sus sentidos aquella noche.

“No son tan simpáticos Ke Personajes...Yo lo pasé pésimo, no voy a entrar en detalles porque sino me voy a llevar mal con ellos y te caen bien. Hasta me empujó, andaba cruzado ese día”, recordó Pamela.

Además, agregó que “ese día bajó (del escenario) y dejó puras cagadas en el Festival, pero no voy a decir nada mejor, cada uno con lo suyo”, sentenció.

La noche de Ke Personajes en el Patagual

A las 22:10 los animadores del Festival del Huaso de Olmué 2025 María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes presentaron a la banda argentina de cumbia Ke Personajes, una de las primeras en agotar las entradas y repletar las galerías en la segunda noche de certamen.

Tres minutos más tarde salió el cantante Emanuel Noir sobre el escenario, tras una larga introducción de sus músicos. Lo primero que llamó la atención fue el vestuario del artista de cabeza calva y múltiples tatuajes en nuca y cuello, puesto que varios bromearon que su tenida era similar a un pijama de dos piezas a cuadros.

Pero, lo que hizo en realidad, fue despertar al Mounstro de Olmué que cantó durante los casi 60 minutos que tuvieron en escena, y pidieron a gritos una canción más, en varias oportunidades. Incluso, después que interpretarán tres bis y un cierre solo con los músicos.

Dentro de las canciones álgidas, destacaron los cover de Jon Secada, Selena y las colaboraciones con Américo y Damas Gratis, donde Emanuel Noir demostró una gran interpretación vocal.