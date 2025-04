“Lo mío es solo una lucha de dolor”: Madre de Tomás Bravo descarta interés en ingresar a la política

A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, publicó un post con un extenso mensaje recordando a su hijo.

PUBLICIDAD

“Mi hermoso y dulce bebé, no hay un segundo que no me acuerde de ti, que no recuerde tu linda voz, que no sienta tus suaves manitas apretando las mías y que al cerrar mis ojos, te vea sonreír”, fueron las primeras palabras de la mujer.

“Ha pasado el tiempo y no te siento lejos, creo que cada vez estamos más cerca... Pero te extraño mucho”, siguió.

“En un momento pensé en desistir. Pero no, has sido mi motivo fundamental para seguir con vida y aunque duela, tengo que seguir luchando en un mundo frío y cruel”, agregó la madre.

“No he parado de luchar”

En conversación con Página 7, Estefanía se sinceró sobre la “reservada” forma en que sigue trabajando por conseguir justicia para Tomás.

“He hecho cosas de forma muy reservada, quizá no se muestra tanto en televisión o no lo hablo todo el tiempo en redes, no lo expongo, pero no he parado de luchar, de forma muy interna“, dijo.

Por otro lado, señaló que ha estado trabajando en proyectos futuros, aunque confesó que sobre ellos “todavía no puedo comentar”.

PUBLICIDAD

“Lo he trabajado durante más de un año y no se ha logrado, por diversas cosas. Pero sí hay cosas pensadas por Tomi y por todas las personas que han vivido la situación de nosotros, pensando en un país completo, que se ha sentido identificado”, sostuvo Gutiérrez.

“Cuando tengamos todo listo, conversaremos sobre lo que hemos trabajado durante tiempo. Pero de Tomi no nos hemos olvidado”, aseveró.

“Nunca ha sido mi intención”

Sumado a lo anterior, el medio señalado quiso saber si le han ofrecido postularse a algún cargo de elección popular y si le interesaría ingresar al rubro.

“Ningún político me ha preguntado y me lo ha ofrecido, pero sí me han preguntado varias personas, si me gustaría entrar en política o tener un cargo importante, ya que para muchos he sido un referente con mi bandera de lucha”, reconoció.

“Pero en estos cuatro años, nunca ha sido mi intención de llegar a la política. Lo mío es solo personal como madre, una lucha de dolor”, continuó Estefanía.

Pese a esto, aseguró que “no me parece mal. Creo que hay muchas personas que han podido lograr muchas cosas entrando a la política, porque sabemos que de esa forma podemos cambiar el país, que como una persona común y corriente”.

“Creo que uno puede ir cambiando de parecer, pero, por ahora, no me relaciono con la política. No está en mis pensamientos, porque estoy muy enfocada en mi hijo, en la justicia, también en cosas personales, en el dolor y no quiero que esto se desvíe para otro lado”, argumentó.

“Mi intención es seguir honrando a mi hijo de diferente forma. Con mi voz, con mi historia, con su imagen y sí, hay varias cosas pensadas en este momento”, finalizó la madre de Tomás.