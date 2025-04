UDI baja las expectativas en torno a Evelyn Matthei tras fracaso de primarias en la derecha: “Esta elección perfectamente la podemos perder”

Cuesta arriba se puso la campaña presidencial para la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, luego que los partidos que integran la coalición echaran por tierra la realización de una primaria acotada con Rodolfo Carter y Francisco Chahuán, luego que Johannes Kaiser y José Antonio Kast se negaran a competir con la exalcaldesa en una primaria amplia.

PUBLICIDAD

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, explicó que ellos lo que querían “era una primaria amplia porque eso nos permitía ganar en primera vuelta y nos permitía obtener mayoría parlamentaria”.

El parlamentario detalló a radio Infinita que “una primaria sin Johannes Kaiser y sin José Antonio Kast finalmente hace imposible lograr el objetivo sin importar cual sea la combinación de candidatos, que tipo de primarias acotada hagamos, no vamos a ganar en primera vuelta y ni vamos a poder tener esa mayoría parlamentaria si en la primaria no participaban los dos”.

En ese sentido, Ramírez manifestó que “si hubiésemos hecho una primaria acotada, no cambiaba nada el escenario de primera vuelta, seguía siendo exactamente el mismos: Evelyn Matthei, con Johhannes Kaiser y con José Antonio Kast. Por lo tanto, la primaria no tenía demasiado sentido, a pesar de las ganas que teníamos nosotros de competir, a pesar de las ganas que tenía Evelyn Matthei de competir, pero la verdad es que la realidad se impone y la decisión de ella fue no sigamos explorando, esto da sensación de desorden”.

Guillermo Ramírez agregó que este "es un pequeño traspié y nos pone la campaña más difícil, se van tomando decisiones, se van dando situaciones, y esta elección perfectamente la podemos perder, creo que vamos a ganar pero aquí no hay nada asegurado”.

Llamado a Checho Hirane

Durante la entrevista se le consultó además por la supuesta llamada de Evelyn Matthei al conductor de radio Agricultura, Checho Hirane, para ofrecerle la posibilidad de participar de la primaria de la centroderecha.

Sobre el punto, el presidente de la UDI dijo no saber “si Evelyn Matthei habló o no con Checho Hirane, obviamente que hablaron el miércoles pasado por la famosa entrevista que tuvieron, no sé en qué términos hablaron”.

PUBLICIDAD

“Yo estoy todos los lunes hace varios años en el programa del Checho Hirane y yo he conversado muchas veces con él. Él alguna vez anunció de hecho que quiere participar en una primaria presidencial pero en la siguiente pasada. Yo tengo la impresión que todas estas son conversaciones más bien informales, no demasiado concretas. Esa llamada en particular la desconocía (…) y me llama la atención”, afirmó.