¿Cuánto ganaba el Papa Francisco? Revelan su sueldo y destino de su herencia

El papa Francisco, quien falleció el 21 de abril en el Vaticano a los 88 años, se recordará no solo por su cercanía con los más vulnerables, sino también por su decisión de vivir sin un salario mientras reformaba las finanzas de la Iglesia católica.

Su papado, que comenzó en marzo de 2013, se caracterizó por un enfoque austero, alejándose de la imagen tradicional de riqueza asociada al cargo. Durante su tiempo como líder, impulsó reformas significativas para aumentar la transparencia en la administración económica del Vaticano.

Contrario a lo que muchos creen, Francisco no recibía un sueldo por su rol como jefe de Estado del Vaticano. En una declaración que sorprendió a muchos, mencionó en el documental Amén: Francisco responde: “A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos, algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa porque sé también que me dan de comer gratis” .

Un estilo de vida austero

La vida sencilla de Francisco no comenzó con su ascenso al papado, sino que se remonta a su tiempo como arzobispo de Buenos Aires. Optó por vivir en un apartamento modesto, evitó el uso de automóviles privados, cocinó su propia comida y utilizó el transporte público. A pesar de tener acceso a los recursos del Vaticano, prefirió residir en una vivienda más sencilla en lugar de instalarse en el Palacio Apostólico.

El Vaticano, aunque pequeño, gestiona un sistema financiero complejo. En 2023, la Santa Sede reportó ingresos superiores a 55 millones de dólares, sin embargo, esto no impactó su estilo de vida personal. Francisco fue un firme defensor de una Iglesia comprometida con los pobres, abogando por la eliminación de privilegios económicos injustificados entre miembros del clero y promoviendo auditorías internas.

Mientras algunos cardenales reciben sueldos que oscilan entre 11.000 y 14.000 dólares mensuales, Francisco eligió vivir de manera austera, predicando con el ejemplo. Su legado no se limita solo a lo espiritual, sino que también establece un marco ético y económico dentro de la Iglesia que influirá en sus sucesores.

La herencia del papa Francisco

A diferencia de un monarca o presidente, el Papa no deja bienes materiales a familiares o sucesores. No existe un heredero designado, ya que su sucesión se determina a través de un proceso oficial de elección dentro del Vaticano. Esto significa que, aunque su partida deja un vacío, no se debe distribuir una herencia entre parientes.

La administración de sus bienes personales se realizará según su voluntad o por la Santa Sede si no hay disposiciones claras. Así, el papa Francisco, en su paso por la historia, no solo será recordado por su trabajo espiritual, sino también por su compromiso con una Iglesia más justa y menos centrada en la riqueza material.