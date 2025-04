Leo Méndez Jr. confirma que se someterá a compleja cirugía: le extirparán pulmón izquierdo

Leo Méndez Jr., influencer e hijo del reconocido músico nacional DJ Méndez, conmocionó a sus seguidores tras compartir un importante anuncio sobre su salud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló que deberá someterse a una compleja operación médica en los próximos días, en la que le será extraído uno de sus pulmones.

“Al fin sé cuándo me van a operar. Puedo respirar tranquilo y a disfrutar el último tiempo que me queda con mi pulmón izquierdo” , declaró a través de sus redes sociales, según consignó BioBioChile.

La intervención que enfrentará se trata de una neumonectomía, procedimiento quirúrgico de alta complejidad que consiste en la extracción total de un pulmón, en este caso el izquierdo. Aunque el joven no entregó mayores detalles sobre la enfermedad que lo aqueja, sí reconoció que ha sido un proceso difícil, tanto física como emocionalmente.

En publicaciones anteriores, Méndez Jr. había compartido algunos síntomas que lo llevaron a buscar atención médica. “Ya mi cuerpo no tiene esas fuerzas para siquiera mantener mis brazos levantados por mucho tiempo, ni siquiera con un vaso. Empecé a toser sin estar enfermo y me salía flema con sangre. Esta fue la primera vez que me preocupé y me fui a ver al doctor”, relató.

Pese a la preocupación de sus seguidores, el joven ha sido enfático en proteger su privacidad respecto a su diagnóstico y no ha señalado en específico cuál es el problema de salud que lo aqueja. También ha debido enfrentar comentarios malintencionados en redes sociales, ante lo cual aclaró que su condición no se trata de tuberculosis ni VIH, como algunos usuarios insinuaron sin fundamentos.

“Es frustrante tener que aclarar cosas tan personales por culpa del morbo ajeno. Estoy concentrado en mi salud, no en alimentar teorías de desconocidos”, expresó en su momento.