Gobierno señala que restos humanos encontrados en la Cuesta Barriga son “material probablemente de estudio”

Nuevos antecedentes fueron dados a conocer por las autoridades respecto de los restos humanos encontrados en la Cuesta Barriga, los que llevarían a descartar la participación de bandas criminales, explicaron desde la Fiscalía y el gobierno.

PUBLICIDAD

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), Álex Cortez, detalló que los restos hallados por la Policía de Investigaciones (PDI), “trataría de cuatro partes de cuerpo, no cuerpos completos“, añadiendo que los hechos “no estarían relacionados con un hecho delictual puntual y específico“ que apunte al crimen organizado.

Asimismo, el persecutor detalló que los restos “al parecer, tampoco estaban a simple vista, sino que estaban más bien ocultos en algunas bolsas. Por lo tanto, tampoco era tan simple que en su momento fueran encontrados por la policía cuando trabajó el sitio del suceso con respecto al homicidio anterior”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por su parte, dijo que los restos humanos hallados el pasado miércoles “son restos que provienen de material probablemente de estudio“, agregando que es “parte de la investigación“ determinar cómo y por qué llegaron ahí.

El secretario de Estado afirmó que el hecho “potencialmente, podría constituir delitos e infracciones que van desde el Código Penal hasta el Código Sanitario. Pero eso es un asunto que forma parte de la investigación”.

De igual forma, el ministro Cordero evitó atribuir el hecho a alguna institución en particular que trabaje con este tipo de material biológico, aclarando que “existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio y que uno tiene que administrar con cuidado. Yo no lo atribuiría, mientras no tengamos conocimiento oficial sobre el origen, a ninguna institución en particular”.

En ese sentido, el ministro de Seguridad Pública explicó que “las instituciones que puedan administrar este material de estudio efectivamente son de casas de estudio, pero también instituciones públicas“.

PUBLICIDAD

Al igual que la Fiscalía, el ministro Cordero añadió que “no tenemos antecedentes que estén vinculados por ahora a ningún tipo de delito en particular. Por eso quiero hacer la separación del hallazgo de días atrás”.