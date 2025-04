Hijo de vigía fallecido del “Cobra” revela presiones previas a su muerte: “Hubo extorsiones que no iban al caso”

A dos semanas del hallazgo sin vida de Juan Sanhueza Anríquez, tripulante del buque “Cobra”, su familia rompe el silencio y lanza tesis sobre el presunto suicidio del vigía, señalando que el trabajador habría estado sometido a fuertes presiones en los días previos a su muerte.

El hombre de 58 años fue encontrado sin vida el 10 de abril en un sitio eriazo de Coronel, a pocos metros de su casa, seis días después de desaparecer tras asistir a una reunión en las oficinas de la pesquera Blumar. Según la investigación preliminar, no se hallaron indicios de intervención de terceros. Sin embargo, la familia sostiene que las circunstancias que rodearon su fallecimiento son, al menos, sospechosas.

“Yo sé que durante esa semana, mi papá tuvo que ir varias veces a Blumar, tuvieron varias reuniones con abogados, que supuestamente les decían más o menos cuál era el pronóstico, cómo se veía el tema” , relató Pablo Sanhueza, hijo del trabajador, en conversación con Radio Bío Bío. “Eso dejó muy nervioso a mi papá, con una visión de algo que quizás no era real. O les metieron presión o miedo y él temió”, añadió.

El caso está vinculado al trágico naufragio de la lancha “Bruma”, ocurrido el pasado 2 de abril, en el que siete pescadores permanecen desaparecidos. Se investiga si el “Cobra” tuvo responsabilidad en un presunto choque con la embarcación siniestrada. Juan Sanhueza, quien se desempeñaba como vigía en el buque, debía prestar declaración ante la PDI justo antes de su desaparición.

Para su familia, el temor por posibles consecuencias judiciales o laborales habría sido un detonante para la decisión tomada por Juan. “Alguien no llega a eso, a esas consecuencias, por un simple temor. Hay algo más, a mí me queda eso, que hubo cosas ocultas aquí, que hubo presiones, hubo extorsiones que no iban al caso y que él, por miedo a perder todo su esfuerzo y años de trabajo, tomó esa determinación” , denunció su hijo.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que la investigación sigue abierta y que el buque “Cobra” ingresará a dique seco el próximo 2 de mayo en Asmar de Talcahuano para nuevas pericias. Esto, luego que la Fiscalía Nacional aprobara los recursos necesarios para su traslado.