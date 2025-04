Diputada de oposición llama a determinar responsabilidades tras informe de Contraloría y posible conflicto de interés de la exgobernadora Andrea Macías

La parlamentaria por la Región de Aysén, Marcia Raphael, expresó su profunda preocupación tras la publicación del informe de Contraloría, que revela serias irregularidades en las intervenciones administrativas realizadas por la exgobernadora Andrea Macías entre 2021 y 2023. De acuerdo con el ente contralor, se identificaron nueve casos en los que Macías actuó en beneficio de la Fundación Manos que Ayudan Patagonia, de la cual su presidente y representante legal prestó servicios profesionales por más de $17 millones durante su campaña a la Gobernación Regional.

La diputada Raphael señaló que “no se trata de poner en duda el trabajo de todas las personas que integran la Fundación Manos que Ayudan, muchas de las cuales actúan con compromiso y vocación social, que a lo largo del tiempo hemos conocido de sus importantes obras sociales. Pero cuando una autoridad interviene en procesos administrativos que terminan beneficiando a una organización vinculada a su campaña, se genera una sombra que no podemos ignorar”.

Además, la legisladora enfatizó la importancia de la correcta gestión de los recursos públicos en la región: “En Aysén no sobra la plata. Cada recurso público debe ser cuidado con rigor, y cuando se eluden procesos como la licitación o se privilegian asignaciones directas sin fundamento, la confianza ciudadana se resiente. No podemos permitir que se debilite la fe pública. Por eso, creemos que esto debe investigarse a fondo y que si hubo irregularidades, se asuman las responsabilidades correspondientes. La transparencia no es opcional”.

La congresista hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que continúen investigando estos hechos. “Es fundamental que los ciudadanos confíen en sus instituciones y sientan que su dinero es administrado de manera adecuada y responsable”, concluyó.

Finalmente, Marcia reafirmó su compromiso con la fiscalización y la defensa de la transparencia en la gestión pública, instando a quienes tengan información relevante a colaborar con las autoridades en la investigación.