Julio César Rodríguez aclara rumores sobre su posible partida a Mega: “Mi decisión es super personal”

Los rumores sobre un posible cambio de canal por parte de Julio César Rodríguez han sido tema obligado en la industria televisiva durante los últimos días. Todo comenzó tras la sorpresiva salida de Carlos Valencia de Chilevisión, quien dejó su cargo para integrarse a Mega, lo que dio pie a especulaciones sobre un eventual arribo del animador de Contigo en la Mañana a Megamedia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el propio Rodríguez quiso referirse a estos rumores y aclaró si se queda o se va de su actual casa televisiva. En conversación con Hay que decirlo, aseguró: “Es mentira. Estoy en Chilevisión hasta diciembre” , desmintiendo categóricamente la información que circulaba.

El periodista y conductor explicó que sí está en conversaciones con la estación para renovar su contrato, algo que ocurre con bastante anticipación, como ha sido su costumbre. “Con Chilevisión estoy en un proceso de renovación, hace harto rato, que es natural, y que este año partió antes, eso es verdad, (porque) yo siempre negocio seis o siete meses antes de irme, que es un tiempo que estimo conveniente si hay interés o diferencias, es natural“, detalló.

Rodríguez añadió que fue el canal quien propuso adelantar el diálogo. “El canal me llamó más temprano este año, en el verano, y me dijo, ‘oye, tratemos de arreglar antes’, pero en eso estamos”, afirmó.

Además, descartó cualquier vínculo entre las conversaciones contractuales y los recientes movimientos internos en la señal: “No tiene nada que ver con que me voy a ir, es una cuestión lógica, de si me voy a quedar, si me voy a ir a otro canal o si voy a descansar unos meses, que también me lo he planteado, tomarme un tiempo para descansar con la familia”.

Incluso, se refirió a los rumores que hablan de una millonaria oferta desde Mega, el conductor también fue claro: “No hablo de los contratos privados... o de cuánto ganamos, no me parece que sea correcto... Lo que sí tengo que decir es que la cifra que se especula es incorrecta”, afirmó, desmintiendo los supuestos 40 millones de pesos mensuales que habría recibido como propuesta.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que su decisión aún no está tomada y que será él quien defina su próximo paso: “Mi decisión es súper personal, no tiene que ver con José Antonio, ni con Fran, ni con Carlos, ni con Mega, ni con Chilevisión. Y claro que es noticioso si tú llegas o te vas, pero estamos recién en abril”.