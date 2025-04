“Me empujan y caigo con Mylan”: Habla tercera víctima de fatal atropello en el Monumental

A días de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, donde fallecieron Mylan Liempi (12) y Martina Riquelme (18), un nuevo testimonio entregado en exclusiva a CHV Noticias abrió una nueva arista en la investigación. Se trata de una menor de edad, quien asegura haber sido atropellada por el carro lanza gases que acabó con la vida de dos hinchas.

La joven relató que se encontraba esperando a un grupo de amigos cuando el operativo de Carabineros se alejó del acceso principal. “Yo estaba afuera del estadio esperando a un grupo, cuando carabineros que estaban en la entrada, subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había carabineros, se meten y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo” , señaló.

Pero la situación empeoró rápidamente. “Yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor”, relató.

Según su testimonio, estuvo un tiempo indeterminado inconsciente hasta que logró despertar y recibió ayuda para salir del lugar. Sin embargo, su relato apunta también a la inacción de las autoridades presentes. “Estaban los carabineros todo el rato mirando lo que había pasado. Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. Mylan estaba con mucha sangre y Martina estaba casi convulsionando y ellos solo miraban. No hicieron nada por ayudarlos”, afirmó.

Este nuevo testimonio no solo entrega nuevos antecedentes sobre la gravedad de los hechos ocurridos, sino que también vuelve a poner bajo escrutinio el actuar de las fuerzas de orden ese día.

CHV Noticias anunció que esta noche emitirá en su noticiero central el relato completo de esta testigo, que podría marcar un antes y un después en la investigación.