Fiscal Nacional se reunirá este lunes con familias de víctimas de la lancha “Bruma” en Concepción

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se trasladará este lunes a Concepción, en la región del Biobío, para reunirse con los familiares de las siete víctimas del hundimiento de la lancha pesquera “Bruma”, ocurrido el pasado 22 de marzo frente a las costas de Coronel. La tragedia ha motivado una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía Regional del Biobío.

PUBLICIDAD

Valencia explicó la importancia de esta visita, destacando la sensibilidad del caso. “Los familiares de las víctimas habían solicitado una reunión con el fiscal nacional. Y nos parece que cuando se trata de situaciones de estas características con este número de personas afectadas y víctimas, es una buena cosa no obligarles que vayan a Santiago y que sea la propia autoridad la que se traslade para entrevistarse con ellos”, señaló.

Respecto del avance de la investigación, el fiscal Valencia indicó que aún quedan diligencias importantes por realizar antes de eventuales formalizaciones. “Hay diligencias pendientes, diligencias que son importantes. Actualmente, hay una investigación administrativa paralela a cargo del fiscal de la autoridad marítima y cuando sea oportuno, la fiscal lo va a solicitar”, precisó, según consignó Meganoticias.

El caso ha ido tomando forma a partir de peritajes claves. Un informe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones determinó una alta probabilidad de que existiera un choque entre el buque pesquero “Cobra”, de la empresa Blumar S.A., y la lancha “Bruma”.

Sin embargo, estos antecedentes aún no permiten establecer responsabilidades penales de manera concluyente. Desde la defensa del “Cobra”, el abogado Alejandro Espinoza manifestó que la existencia de un posible impacto no implica automáticamente culpabilidad de la tripulación. “Confirmar la posibilidad de un impacto entre ambas embarcaciones no significa establecer responsabilidad de la tripulación del ‘Cobra’. Todos los equipos del ‘Cobra’ para evitar una colisión estaban activados y operativos, supervigilados por el capitán, piloto y dos vigías durante toda la navegación”, señaló.

Nuevas diligencias en el caso “Bruma”

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, también detalló nuevas diligencias en el marco de la investigación. El próximo 2 de mayo, el “Cobra” será llevado a dique seco en los astilleros de Asmar en Talcahuano por un plazo de 24 horas. Esta maniobra permitirá realizar pericias adicionales al buque, inspeccionando en detalle su estructura y sistemas de navegación.

“Es necesario llevarlo a dique seco para completar diligencias que no han podido realizarse con el barco en el agua”, explicó Cartagena, subrayando la importancia de estas acciones para esclarecer las causas del accidente. Además, informó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, autorizó el uso de fondos públicos para financiar la operación, dado el alto costo que implica movilizar el buque.

PUBLICIDAD

Por ahora, la Fiscalía sigue trabajando para determinar con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos y si corresponde formalizar cargos. “Corresponde tratar de establecer con mayor claridad cómo ocurrieron los hechos, agotar más diligencias y luego que una vez que esté claramente establecido cómo los hechos ocurrieron, podrá emitirse una opinión respecto de cuál podría ser la eventual calificación jurídica”, indicó Valencia.

De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, si se llegara a formular cargos, estos serían por cuasidelito, dado que todas las hipótesis apuntan a que se trató de un accidente.

La reunión de este lunes entre las autoridades y las familias será clave no solo para entregar información actualizada del proceso, sino también para acompañar a quienes, tras más de un mes de espera, siguen buscando justicia y respuestas claras sobre el trágico hundimiento de la “Bruma”.