“Gustavo, mi solidaridad contigo”: Senadora Campillai reaccionó a videos difundidos de Crespo durante el estallido social

La senadora Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular durante el estallido social de 2019, se refirió este lunes a la reciente publicación de Ciper Chile que expuso siete videos del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en el contexto de operativos policiales realizados en plena crisis social, revelando así el actuar de las policías en medio de la revuelta ciudadana.

“Ciper tuvo que revelar videos para que los incrédulos fuesen testigos del actuar criminal de Carabineros durante el estallido”, escribió Campillai en su cuenta de X. La parlamentaria apuntó a la crudeza de las imágenes como una confirmación de los abusos cometidos por agentes del Estado y dedicó un mensaje especial a Gustavo Gatica, joven que también perdió la vista de ambos ojos tras recibir perdigones de Carabineros, siendo Crespo el acusado de cegar al joven estudiante: “Gustavo, mi solidaridad contigo, y que la justicia actúe. VERDAD. JUSTICIA. AHORA”, sentenció Campillai.

Los registros divulgados muestran a Crespo y a su equipo en acciones que, según Ciper, transgreden los protocolos policiales, incluyendo agresiones a civiles que no oponían resistencia, amenazas explícitas y la omisión deliberada de auxilio a personas heridas. En uno de los videos, se escucha al exteniente decir a un manifestante: “Te vamos a sacar los ojos, culia…”, mientras en otro desestima ayudar a una persona en llamas: “Que se queme, el culia…”.

Actualmente, Crespo enfrenta un juicio por apremios ilegítimos con lesiones graves en el caso de Gustavo Gatica. Las imágenes difundidas fueron parte de la prueba presentada en el juicio oral.

Ante la publicación, el abogado de Crespo, Pedro Orthustegy, cuestionó la labor del medio: “Es una publicación destinada sólo a denostar a una persona que está siendo juzgada en un tribunal. No hay ninguna ‘investigación’ detrás de la nota”, afirmó. También criticó que los periodistas no hayan estado presentes en el juicio los días en que se exhibieron los videos: “Ningún periodista de Ciper fue a presenciar el juicio esos días, simplemente publicaron los videos que una parte interesada les pasó y buscaban una reacción que no tuvieron. Me parece que hacer eso no es periodismo, es activismo”, agregó.