No se arrepiente: El desafiante mensaje de Claudio Crespo tras filtrarse polémica amenaza a detenido

Tras darse a conocer siete videos donde se ve el actuar del , Claudio Crespo, durante las manifestaciones del estallido social del año 2019, el exteniente de Carabineros dijo no sentirse arrepentido de lo que muestran las imágenes, ni por las amenazas que le realizó a un detenido, advirtiéndole que "te vamos a sacar los ojos”.

PUBLICIDAD

Así lo señaló en tribunales donde asiste cada día por el juicio que lleva en su contra por la ceguera que le provocó a Gustavo Gatica.

“¿Qué quieren? Yo no me arrepiento de nada, sigo con mi frente en alto, y digan lo que quieran. Me importa un comino. Nunca he matado a nadie, ni siquiera le he disparado con mi arma de fuego y munición letal a una persona en mi carrera. Jamás“, aseguró en un video que compartió en X.

“ Quienes deben juzgar estos son los jueces y no unos picantes de opinólogos que salen en todos lados opinando. Me han hostigado hace seis años, así que uno más o uno menos, en realidad me rebotan esas cosas. Solo quería aclarar eso y luego haré una transmisión en mi canal para explicar todo".

Además, dijo estar tranquilo, puesto que esos videos ya estaban en conocimiento de Fiscalía desde hace cinco años y no hubo acciones legales en su contra.

“Los videos los tiene, los ha tenido Fiscalía, la fiscal Ximena Chong, el fiscal Francisco Ledezma, desde el 9 de diciembre de 2019. Esos mismos videos los tienen en su poder, tiempo en el cual ellos podrían haber hecho acciones legales si estimaron que se cometió un delito”, advirtió.

“...Me importa un carajo que digan que dije esto o esto otro”, sentenció.

PUBLICIDAD

Los videos de Claudio Crespo

La imágenes corresponden a siete videos grabados por las cámaras corporales de Carabineros. Los registros corresponden a las inmediaciones de Plaza Baquedano entre el 8 noviembre y 6 diciembre de ese año, y en ellos se evidencia la forma en que el exoficial y su equipo de Fuerzas Especiales hacían frente a los ataques de la denominada “primera línea”.

Esta grabaciones- dadas a conocer por Ciper- se hicieron en medio de los cuestionamientos que había contra Carabineros y el gobierno de Sebastián Piñera por las lesiones oculares a manifestantes, violaciones a los derechos humanos que quedaron plasmados en distintos informes nacionales e internacionales.

Videos

En un video del 14 de noviembre de 2019, se ve a Claudio Crespo y otros policías doblando desde avenida Vicuña Mackenna hacia Carabineros de Chile con un manifestante detenido, cuando un civil felicita a los uniformados diciendo: “Maten a esos perros culiaos”. Respondiendo el exoficial: “Hay que matar a todos estos culiaos”.

El 27 de noviembre, en tanto, y luego de ser atacado un piquete de Carabineros, Crespo ordena a los policías salir del lugar y a los segundos se aprecia a dos de ellos con un detenido. Al cruzarse con él, el exuniformado lo toma del pelo y le arranca un mechón, para luego en medio de risas, enviar la foto a un grupo de WhatsApp llamado “La Tijera” con el siguiente texto: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

Un día después, el 28 de noviembre de 2019, luego de dispersar a un grupo de manifestantes y encapuchados, Crespo pregunta por la persona a cargo y le llama la atención: “Más vivito po, viejo (…) tení a los hueones al frente y estai mirando acá”.

Posteriormente, un carabinero le dice a Crespo que una persona se está quemando y este responde: “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”. Reglón seguido advierte: “Oye, esos comunicados no hay que darlos”.

El 29 de noviembre Crespo instruye a un subalterno: “Hay un quiosco al frente, cruza con una patrulla. Van pasando hueones pa’ allá. Y agarrai a palos a los culiaos que pasen”.

“Te vamos a sacar los ojos”

El 6 de diciembre de 2019, en tanto, se escucha a Claudio Crespo decir a otro uniformado: “Muy lento, muy lento (…) bótate alguno para que lo agarren”. Luego, dos carabineros caminan hacia él con un detenido, momento en que el exteniente coronel le dice: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

En el único video que no grabó Crespo, se le puede ver el 8 de noviembre de 2019, se aprecia cuando se acerca a una persona y lo toma violentamente del cuello para llevárselo detenido.