Leonarda Villalobos imputada en el caso Hermosilla: “No me arrepiento de haber grabado el audio”

Agradeciendo el trato de Gendarmería tras 8 meses de reclusión, la imputada del caso Hermosilla o Audios, Leonarda Villalobos, dejó el centro penitenciario femenino de San Miguel y dijo no sentirse arrepentida de haber grabado la conversación que tuvo con Luis Hermosilla y Daniel Sauer y que dio origen a la causa.

Villalobos dejó el penal luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificara la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

A su salida, la abogada sostuvo que mirando los hechos en perspectiva no se arrepiente de lo que hizo. “No me arrepiento absolutamente en nada de haber grabado el audio. Sí me arrepiento, y me voy a arrepentir siempre, de haberle entregado el audio a Yael Speisky, porque confié en ella, confié en que era una colega, una mujer que estaba dispuesta a asumir y a que su marido asumiera resarcir el perjuicio que estaban haciendo, que habían hecho, y no lo hizo”, en referencia a Rodrigo Topelberg.

Estrategias distintas

En la ocasión, Leonarda Villalobos explicó que pidieron su salida de la cárcel “porque creemos que el tiempo transcurrido ya ha dejado ver (que) yo he aportado lo que más he podido”, agregando que “cada uno de los imputados que estamos en esta causa tenemos estrategias distintas procesales”.

Villalobos añadió que “la jueza que estuvo en el Cuarto Juzgado valoró mi colaboración con la investigación, y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa”.

En caso que la Fiscalía apele a la decisión del tribunal, la imputada afirmó que tendrán que ser sus abogados los encargados de alegar, detallando que ella “desde el minuto uno reconocí en la Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila. Y eso es la verdad y no lo voy a desconocer nunca, porque lo hice yo. Nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió, nada, lo hice yo”.