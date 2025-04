Marco Enríquez-Ominami rechaza primaria oficialista e insiste en su candidatura presidencial al margen: “Lo que han hecho es un error”

Marco Enríquez-Ominami lamentó este miércoles haber sido excluido del proceso electoral en las primarias presidenciales del bloque oficialista, e insistió en que pese a ello, mantendrá su figura de presidenciable de cara a las próximas elecciones de noviembre, en las que nuevamente estará al margen de la centroizquierda chilena.

Fue en sus redes sociales oficiales donde el cineasta y político nacional expuso su molestia ante la decisión de su sector por marginarlo de un proceso en el que se elegirá a la figura que se presentará como candidato al sillón de La Moneda.

Los cuestionamientos de Marco Enríquez-Ominami

“Chile necesita cambios. Por eso, pedí entrar a la primaria presidencial de la centroizquierda. Hoy se inscribió una primaria solo oficialista”, escribió en la red social X, donde aseveró que “lamento que esta primaria tenga tanto de continuidad y tan poco de cambio. Sé que nos volveremos a encontrar para debatir el Chile que queremos”.

Su postura la dejó más clara en un registro audiovisual que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde expuso que si bien su ideología y visión de gobierno se alinea al actual bloque oficialista, no “me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista”.

“Ante las primarias, que se cierran el 30 de abril, pedí entrar, competir lealmente, con una visión, un programa y medidas. No me dejaron, pero hoy les anuncio que nadie está obligado a lo imposible. Hoy dejo de esperar”, indicó ME-O.

Marco Enríquez-Ominami cuestionó la realización de unas elecciones primarias entre los partidos de centro-izquierda del país. Fuente: X @marcoporchile.

“Esta familia que cerró la puerta es también mi familia. Y nos volveremos a encontrar en este largo camino”, agregó Enríquez-Ominami, quien si bien recordó ser “hombre de izquierda”, cuestionó a sus pares políticos, ya que “lo que han hecho es un error”.

“Sin embargo, el cambio no se posterga, el cambio no se negocia, el cambio se impone finalmente siempre, y en este año de decisiones y de dilemas, no me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista, que construyamos una respuesta a la extrema derecha, que ahí acecha”, puntualizó.

“Por eso les digo que esto sigue. Esto no termina en este rechazo, porque es un error. No me cierran a mí la puerta, se la cierran a ustedes. A los que queríamos una primaria participativa, transparente, y será todo lo contrario. Tendrá mucha continuidad y poco de cambio”, finalizó.