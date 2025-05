Diputados de la Comisión de RR.EE. llaman a Boric “a la mesura” en gira presidencial por Asia en contexto de tensiones internacionales

La próxima gira del Presidente Gabriel Boric a Asia ha generado análisis entre los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real y Stephan Schubert. Ambos coincidieron en la importancia de mantener una estrategia diplomática cuidadosa, considerando el contexto de tensiones internacionales.

Por su lado, el diputado Stephan Schubert, perteneciente al Partido Republicano, manifestó su preocupación por el momento en que se realizará esta gira: “Es positivo que los gobiernos realicen giras internacionales, pero creo que la oportunidad no es la mejor. Es una visita que no estaba previamente agendada y, considerando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no transmite un mensaje adecuado. Estos gestos en diplomacia son clave, y debemos actuar con prudencia”, señaló.

En relación a los recientes incidentes que involucran inversión china, como el atentado en Rucalhue y el proyecto astronómico en el norte del país, Schubert agregó que estas situaciones podrían interpretarse como un contexto desfavorable para este viaje. “Chile debe proyectar seguridad y no dar señales que puedan ser malinterpretadas en el plano internacional”, enfatizó.

En la otra vereda, la diputada Catalina del Real, destacó la relevancia estratégica de la gira, pero coincidió con su par republicano en que debe manejarse con mesura. “Este viaje es una oportunidad clave para posicionar a Chile como un socio confiable en el ámbito económico y comercial. Sin embargo, es esencial que nuestras acciones proyecten estabilidad, especialmente en un contexto tan delicado como el de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Diplomacia y prudencia deben guiar cada paso”, afirmó.

Tanto Catalina como Stephan destacaron que la política exterior debe enfocarse en proteger los intereses de nuestro país, fortaleciendo las relaciones internacionales con transparencia y cautela. “Chile necesita avanzar en el escenario global con responsabilidad y visión estratégica”, cerró asó la parlamentaria de 56 años.