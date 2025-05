Presidente Boric destacó los logros en materias laborales que se han realizado en su administración en el marco del Día del Trabajador

Este jueves 1 de mayo, en una nueva conmemoración por el Día Internacional de las y los Trabajadores, el Presidente Gabriel Boric entregó un discurso durante una actividad realizada en dicho contexto en el Hospital del Trabajador junto a miembros del ACHS (Asociación Chilena de Seguridad).

Destacó que entre los presentes se encontraban dos candidatas para las próximas presidenciales, Jeannete Jara del Partido Comunista, y Evelyn Matthei del Chile Vamos. El Presidente recalcó que le gusta ese Chile en donde dos personas con distintas visiones, se unan para el bien del país.

Los cambios que se han logrado en su Gobierno

El mandatario utilizó los primeros minutos de su discurso para hablar sobre los logros que se han obtenido en su administración en materias laborales. “Hemos avanzado en hartas cosas durante nuestro gobierno, en tres años ha habido avances importantes. Logramos una reducción de la jornada semanal a 40 horas”, recordó.

“El salario mínimo, yo no recuerdo de cuando había sido el periodo de 4 años en donde ingresáramos las 4 veces al parlamento con acuerdo entre Gobierno y CUT (...) hemos tenido diferencias, pero todos pusimos el interés de Chile por delante. Logramos subir el sueldo mínimo a más de los 500 mil pesos, dialogando con trabajadores, empleadores y también con las pymes”.

En esa misma línea, el Presidente Boric también destacó la promulgación de otra legislación. “Aprobamos la ‘Ley Karin’, ratificamos el convenio 190 para construir espacios laborales seguros, libres de acoso y de violencia”

De igual forma, el mandatario quiso destacar un hecho que no ha sido tan nombrado en la prensa, “hay mucha gente que me lo ha dicho en la calle o conversando: las alternativas de teletrabajo a quién tiene bajo su cuidado a niños y niñas menores de los 14 años o con dependencia, bajo la ley de Conciliación entre la vida personal, al vida familiar y la vida laboral”.

Junto a esto, Boric mencionó la mejora “al acceso del seguro de cesantía, ampliamos los días de permiso laboral para que los padres y madres puedan acompañar a sus hijos hospitalizados”.

El Presidente no olvidó la ratificación del convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores de la minería. Junto a esto, la reforma de pensiones después de 10 años sin llegar a un acuerdo. Como también, la disminución del trabajo informal.

A pesar de aquello, el Presidente Boric comentó que “no estoy contento con la tasa de desempleo que tenemos, creo que es una tasa de desempleo alta para lo que puede Chile. Ahí todavía tenemos harto espacio de mejora, pongámonos ese objetivo".

El reconocimiento a la historia de las reformas laborales

Con respecto a los cambios que se han logrado, él reflexionó que “esto no es una agenda a matacaballo del gobierno que viene. Además, no tenemos mayoría parlamentaria. No podríamos hacerlo sino dialogando. Y lo hacemos conscientes de que esto parte gracias a que hubo otros que avanzaron antes que nosotros“, afirmó.

“Pienso en la primera reducción de la jornada laboral del Presidente Lagos. Pienso en la reforma laboral del Presidente Aylwin. Pienso en la PGU del Presidente Piñera. Pienso en todo lo que avanzó en materia de derechos sociales la Presidenta Bachelet. Entonces, insisto, no estamos partiendo de cero y esto es con mucho diálogo podemos construir más justo y cohesionado socialmente”,