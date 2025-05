Jorge Valdivia reapareció y dio su primera entrevista tras dejar la cárcel: habló del presente de Colo Colo

En medio del proceso judicial que enfrenta por acusaciones de violación y abuso sexual, Jorge Valdivia reapareció públicamente este miércoles 30 de abril, otorgando su primera entrevista desde que la Corte Suprema revocó su prisión preventiva en enero pasado. Actualmente, el exfutbolista cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

El exseleccionado nacional, que no había hablado con la prensa en los últimos meses, participó en el torneo “Leyendas en Pádel”, organizado por el exdelantero Marcelo Salas, donde conversó brevemente con el medio En Cancha. Aunque evitó referirse a los cargos que enfrenta, sí comentó temas futbolísticos, centrándose en la actualidad de Colo Colo.

Consultado por el rendimiento del volante argentino Claudio Aquino, quien sólo ha marcado un gol desde su llegada al club albo, Valdivia sostuvo : “Al ser extranjero siempre se le va a exigir un poquito más. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos afuera” , reflexionó.

El “Mago” continuó: “No lo conozco, no he hablado nunca con él, y no sé si siente incomodidad en relación con las críticas que recibe. Pero me imagino que viniendo de un torneo tan exigente y competitivo como el argentino, las entiende” .

Asimismo, comentó que la adaptación a un club como Colo Colo puede ser desafiante: “A este tipo de jugadores les cuesta un poquito la adaptación a la exigencia de Colo Colo, que es un equipo que aquí en Chile marca la pauta, ya sea en el Torneo Nacional y a nivel internacional”.

Finalmente, valoró el respaldo que ha recibido el argentino por parte del cuerpo técnico: “Si está recibiendo críticas, las tiene que asumir, pero lo que sí se ve es que tiene el respaldo de Jorge Almirón y eso es importante para un jugador”.

Cabe destacar que, durante la conversación, Valdivia no abordó en ningún momento las graves denuncias en su contra, que continúan siendo investigadas por la justicia.