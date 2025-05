“Pensé que era un infarto”: George Harris es operado de urgencia en Miami

El humorista venezolano George Harris vivió un complejo episodio de salud en los últimos días, que lo llevó a ser operado de emergencia en Miami, Estados Unidos. El comediante, que hace algunos meses generó gran controversia en nuestro país por su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, relató a través de sus redes sociales el curioso —y peligroso— camino que lo llevó hasta el quirófano, en el que incluso recurrió a la inteligencia artificial para autodiagnosticarse.

“Muchachos, acabo de salir de una intervención de emergencia y aquí les echo el cuento porque toda experiencia tiene su aprendizaje”, escribió Harris, iniciando una extensa publicación en la que detalló paso a paso lo que ocurrió. Según narró, todo comenzó seis días antes, durante una cena con amigos en Madrid.

“Después de la comida me empecé a sentir muy lleno, de esa sensación pasé a inflarme. Y del aventamiento me empezó un dolor en la parte baja del estómago a golpe de 3 de la mañana”, explicó. Alarmado, contactó a un amigo en medio del pánico: “Le pregunté si era correcto llamar una ambulancia porque pensaba que me estaba dando un infarto”.

En lugar de acudir a urgencias, Harris decidió buscar sus síntomas en ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. “Me hizo sentir mejor”, confesó, aunque reconoció que fue solo por un momento: “Pero fue una ilusión”.

Al regresar a Miami tras su viaje por Europa, el comediante siguió ignorando el malestar. “No comí durante el vuelo, 9 horas, para evitar algún malestar. Al llegar a casa tenía mucha hambre y me zampé 2 empanadas, ahí empezó la pesadilla”, relató.

Los dolores se intensificaron rápidamente. “Era tan intenso que en un momento ya no podía estar de pie y me lancé al piso para poder soportar las punciones”, dijo.

“Ya a las 10 de la noche me dejé convencer por mi mamá y nos lanzamos a la emergencia. En lo que llegué me hicieron los estudios correspondientes y determinaron que: 1) No era indigestión. 2) Nada que ver con el estómago. 3) No tenía el Colom inflamado. 4) Y menos con alguna comida descompuesta”, explicó.

Allí le realizaron los estudios que revelaron el verdadero problema: “El resultado que arrojó fue claro y conciso; Vesícula Inflamada que debían remover lo antes posible”.

“¿Quién soy yo para determinar lo que puedo estar padeciendo?”, reflexionó Harris tras la operación. Aunque se recupera favorablemente, su historia le sirvió como advertencia sobre los límites de la inteligencia artificial en temas médicos.