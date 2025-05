“No he emitido ninguna declaración en favor de ningún candidato o candidata”: Marcel aborda posible conflicto de interés por su relación de pareja con Tohá

Tras la revelación de la relación entre la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, surgieron cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

Sin embargo, el ministro sostuvo que su compromiso con el Ministerio de Hacienda es total y que continuará desempeñando sus funciones con la misma dedicación.

Marcel afirmó este lunes que “ el Presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral .”

“Como ustedes bien saben yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración en favor de ningún candidato o candidata y en lo que resta de todo el proceso electoral pretendo seguirlo haciendo de la misma manera", precisó.

Reacciones de la oposición

La oposición, particularmente desde el Congreso, cuestionó la idoneidad de Marcel para su cargo debido a su relación con Tohá. Estas críticas se intensificaron después de que la candidata Evelyn Matthei hiciera comentarios sobre la gestión económica del gobierno.

En respuesta a sus afirmaciones de que el país quedará “totalmente quebrado, con una deuda brutal”, Marcel destacó que “la verdad es que le tiendo a creer más a una clasificadora de riesgo que a alguien que está haciendo una campaña electoral, que inevitablemente lleva a exagerar ciertas cosas.”

En este contexto, Marcel defendió su enfoque en la economía y la necesidad de ser cauteloso en sus declaraciones. Señaló que “cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo más que a lo que un candidato en particular.”

Compromiso con el Presupuesto Nacional

Con la responsabilidad de manejar la Ley de Presupuestos de 2026, Marcel también enfrentó críticas sobre su capacidad para actuar de manera imparcial en la tramitación de proyectos legislativos.

A pesar de las tensiones, el ministro aseguró que “para el presupuesto falta bastante todavía. Solamente esta semana tenemos diez proyectos en el Congreso, en etapas muy finales de su tramitación, de proyectos que son importantes para el país.” Esto indica que su enfoque sigue siendo el avance en la agenda legislativa, sin dejar que las controversias personales interfieran en su trabajo.

Marcel también expresó su confianza en que los parlamentarios votarán en función del interés nacional, afirmando que “siempre confío en que los parlamentarios van a participar en la discusión y van a votar de acuerdo al interés de Chile.” Este compromiso busca tranquilizar a los ciudadanos y a los actores políticos sobre la estabilidad del gobierno en un contexto electoral tenso.