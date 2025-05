“Los que no saben, hablan”: Cardenal Chomali responde a rumor que lo señala como “el candidato del Papa”

Desde el Vaticano, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, se refirió a los rumores que lo sindican como el candidato del Papa Francisco para sucederlo. El religioso, único chileno con derecho a voto en el cónclave que comienza este miércoles 7 de mayo, enfrentó las versiones surgidas desde medios internacionales que lo posicionaban como un posible sucesor del Sumo Pontífice.

La controversia se desató luego de que el periodista español José Ramón Navarro Pareja, especialista en asuntos vaticanos, afirmara en una entrevista que “Chomali era el candidato de Francisco”. Según Navarro, el cardenal chileno “tuvo una relación absolutamente directa con Francisco y también va a tratar de unir a aquellos que buscan un planteamiento de la Iglesia similar al de Francisco”.

La respuesta de Chomali no tardó en llegar y fue categórica. En conversación con la periodista Mónica Pérez, el cardenal señaló: “Los que saben, no hablan, y los que no saben, hablan. Por lo tanto, es una fake news que suscitó impacto en la gente que me conoce, pero todo el mundo sabe que es muy difícil que haya otro Papa de América Latina” , afirmó, según consignó T13.

Estas declaraciones las entregó a pocas horas de ingresar al cónclave, proceso que se realiza a puertas cerradas en la Santa Sede y que congrega a 129 cardenales de todo el mundo con derecho a voto, quienes deberán elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica tras la reciente muerte del Papa Francisco.

Aunque su nombre ha sido mencionado en círculos eclesiásticos, Chomali insiste en que no existe ninguna base real para pensar en una elección papal latinoamericana, menos aún chilena. El cardenal, sin embargo, participará activamente en la votación y su rol será clave dentro del grupo que define el futuro de la Iglesia para los próximos años.