Alcalde Desbordes abre sumario y evalúa continuidad del rector interino del INBA tras polémica por dichos sobre estudiantes TEA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó este miércoles que se encuentra evaluando la permanencia de Gonzalo Saavedra como rector interino del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), luego de la controversia generada por sus declaraciones sobre estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA; o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna”, fueron las declaraciones filtradas del rector, audio que fue difundido por la concejala Dafne Concha (PC) a través de redes sociales.

Ante estos dichos, el alcalde de Santiago Mario Desbordes señaló en primera instancia que el problema de fondo no radica en la presencia de estudiantes neurodivergentes, sino en la pérdida de matrícula.

Además, defendió el lenguaje soez en un contexto privado. “El uso de garabatos y ese tipo de cosas en una conversación privada es normal”, señaló, aunque reconoció que “preocupa su forma peyorativa de hablar sobre estudiantes con TEA”.

Sin embargo, y tras las críticas que recibió por su espaldarazo a Saavedra, este miércoles, Desbordes confirmó que su permanencia en el cargo será reevaluada .

“¿El director está confirmado en el cargo de manera interina? No, no está confirmado en el cargo, se está evaluando” , señaló Desbordes en entrevista con Pauta. Asimismo, explicó que antes de tomar una decisión definitiva, se debe realizar un sumario administrativo: “Tengo que hacer el sumario primero y ahí veremos cuál es el contexto general, qué fue lo que pasó. No quiero aventurar resultados porque no puedo hacerlo, hay un fiscal que es independiente y por lo tanto vamos a revisar la situación”.

Pese a la evaluación en curso, Desbordes defendió la designación de Saavedra, quien asumió el cargo tras la suspensión de la rectora titular, María Alejandra Benavides. “Fue rector, lo hizo estupendo, es exalumno del INBA. El otro día leía en redes sociales ‘ponen a cualquiera’. No, no pusimos a cualquiera, pusimos a una persona que ya tuvo una exitosa gestión”, sostuvo el alcalde.

El rector interino, por su parte, ofreció disculpas públicas por sus declaraciones, que fueron consideradas ofensivas por diversas comunidades educativas y organizaciones ligadas a la neurodiversidad. “En ningún minuto quise ofender a estudiantes de esta condición Espectro Autista ni a condiciones de estudiantes con necesidades educativas especiales”, afirmó Saavedra el pasado lunes.