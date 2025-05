Ñuñoa: adulto mayor de 72 años fue amenazado con cuchillo durante portonazo

La tarde de este martes, un adulto mayor de 72 años fue víctima de un violento portonazo en Ñuñoa, Región Metropolitana, luego de que dos delincuentes intimidaran al hombre, uno con un arma blanca, con el fin de robarle su camioneta.

En esta línea, el comisario Gonzalo Urquejo Cruz, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente, comentó que los antisociales habrían estado rondando a pie por la zona durante varios minutos hasta que dieron con el paradero de su víctima.

Bajo este contexto, según detalló el detective, el señor, “al sacar su vehículo lo deja estacionado afuera de su domicilio y al descender para cerrar el portón de acceso de su propiedad, estas dos personas se suben al automóvil, intentando robarlo”.

El uniformado dijo que la víctima intentó detenerlos, pero se detuvo al ver el arma blanca: “uno de estos individuos lo amenaza con un cuchillo, por lo que él, temiendo por su integridad, retrocede y estos tipos terminan concretando el robo del vehículo”, expresó.

Sobre cómo ocurrió el delito, el mismo adulto mayor contó: “sacando el vehículo de mi casa, me abordan dos muchachones jóvenes de no más de 20 años. Uno se subió rápidamente al lado del copiloto y yo enfrenté al que se iba a subir al lado del piloto”.

Además, reconoció que “me amenazó con cuchillo. Yo igual me iba encima de él y le grita al cómplice que me matara. Arrancaron y de ahí hasta ahora no sé nada más”.

El adulto mayor subrayó que el antisocial la amenazó con el arma blanca que portaba. “Le gritó al otro que me matara. Si le grita que me mate, habrá ando con revólver o una cosa así, cerró el hombre.