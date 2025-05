¿Captan en video a fantasma durante misa tras la elección del nuevo papa?

Las redes sociales se llenaron de miles de imágenes y videos relacionados al cónclave y la finalización de este. Sí, hace tan solo unas hora se dio a conocer quién será el sucesor del papa Francisco: Robert Francis Prevost.

De acuerdo con la misma cuenta del Vaticano, León XIV, es el primer papa agustino. Asimismo, CNN explicó que “Prevost, nacido en Chicago en 1955, es prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Ingresó a la Orden de San Agustín en 1977, se ordenó sacerdote en 1982 y obtuvo un doctorado en derecho canónico en Roma“.

¿Aparece fantasma en misa tras la elección de León XIV?

Si bien las redes sociales se llenaron de reacciones relacionadas al nuevo papa, entre todas las publicaciones se comenzó a popularizar la grabación de pocos segundos que muestra un supuesto fantasma durante una misa.

Una cuenta de X, compartir el video en el que se ve cómo un presunto sacerdote estaba realizando una misa al interior de una iglesia; mas de un momento a otro la sotana de este comenzó a realizar extraños movimientos.

El clip suma más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios que teorizaron sobre qué es lo que pudo ocurrir: “No me gusta pensar mal, pero con los antecedentes de la iglesia bien podría ser un niño”, “Es un gato se le ve su carita”, “La mayoría de los sacerdotes no son humanos y guardan muchos secretos de terror en ellos...” o “Es una niña, el video no está completo. La niña se mete y esta jugando pero nadie la saca de ahí”.

Después de todo, algunas personas subieron el video completo para aclarar qué fue lo que pasó y sí, una menor de edad ingresó a la sotana del cura, mas este no paró con la misa y siguió con la esperanza de que alguien alejara a la menor que solo quería divertirse.