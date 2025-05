Mamá de enfermera fallecida en avioneta ambulancia revela su última conversación antes del accidente

La tarde del jueves se encontraron los restos de la avioneta ambulancia que cayó el día anterior en Curacaví, donde perdieron la vida todos los ocupantes, incluida la enfermera Diana Niño.

Angélica Saavedra, madre de Diana, compartió detalles sobre la última comunicación que tuvo con su hija.

Según relató, Diana recibió una convocatoria para realizar un vuelo que incluía el traslado de un paciente desde el norte hacia Santiago y luego de regreso.

“ La citaron para un vuelo en que tenía que llevar un paciente a Santiago, volver a Arica, volver a Santiago, volver a Iquique. Eso era en un principio. Hubo un cambio en el itinerario de los vuelos y ella llevó un paciente a Santiago y después tenía que traer el otro paciente a Arica y ahí después volvía a Iquique y a su casa ” comentó Angélica.

La última llamada entre madre e hija ocurrió el miércoles a las 14 horas. En esa conversación, Diana se mostró optimista y alegre. “Estaba contenta porque estaba en Santiago. Nosotros somos de Santiago. Me decía ‘mamá, estoy acá’. Estaba muy bien, estaba contenta”, recordó su madre.

Angélica también mencionó que la enfermera le comunicó que partiría pronto y que llegaría a casa durante la madrugada. “La última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más. Lo último que me dijo fue ‘mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar el paciente a Arica, llegar a Iquique y se va a hacer súper tarde’. Me dijo, ‘tengo llaves, así que no te preocupes’, y me quedé tranquila con eso”, agregó.

Una profesional dedicada a salvar vidas