Amenazó a la hija de la víctima: Revelan el crudo audio enviado por José Medina, acusado de asesinar a Ana María Pizarro

Un crudo audio del imputado por el asesinato de Ana María Pizarro en La Serena. José Alejandro Medina Ladera le envió un amenazante mensaje a la hija de la víctima, y expareja del hombre que fue detenido en Venezuela después de huir del país.

El pasado 3 de abril desapareció Pizarro, y terminó siendo encontrada a las dos semanas con su cuerpo descuartizado. La expareja de la mujer, José Medina, fue indicado como sujeto de interés en la publicación.

La familia de la víctima realizó una denuncia y se levantó una orden de captura internacional en contra del sujeto venezolano de 49 años, quien le envió un audio en dicho contexto según lo consignado por Meganoticias.

Se encontró al hombre en las calles de Carabobo, y este viernes se pidió la extradición de José Medina, quien se busca que sea juzgado en este país. No sólo se busca imputarlo por el crimen de Ana María Pizarro, sino también por su supuesto vínculo en la muerte de María José Zambra en el año 2019.

Una de las hijas de la mujer, Ana María, fue la persona que recibió el mensaje, en donde es amenazada con la vida de sus pequeñas hijas. Este audio fue revelado en el Tribunal.

La amenaza de José Medina

El audio fue publicado íntegramente por el medio Biobío, en el que se escucha al venezolano diciendo que “no sigas, no sigan investigando, no sigan jurungando, no sigan acusando a nadie, no sigan metiendo a nadie más en este pedo porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas”.

“Las voy a agarrar y le voy a hacer lo mismo que le hice a tu mamá. Si este audio lo llega a escuchar la PDI, júralo que no me importa días, meses escondido, porque estoy más cerca de lo que te imaginas y las que van a pagar las consecuencias van a ser tus hijitas“.

“Tu marido se va a trabajar, tú quedas sola con ellas. Pueden pasar días, meses, no me importa, pase lo que pase las voy a buscar, las voy a encontrar, les voy a hacer de todo. Cancela la búsqueda, apaguen todo, protestas, todo, sino ya sabes lo que va a pasar“,

“Si este audio lo escucha la PDI o se lo pasas tú también, también me las vas a pagar, no me importa hacértelo a ti tampoco si no me importó hacérselo a Ana“.

“Tu quédate calladita o te voy a agarrar y te voy a hacer lo mismo. Sé dónde trabajas, sé donde vives, que te la pasas solas así es que bueno, te encargo eso nada más“, cerró.