Condiciones climáticas, falta de visibilidad y co-piloto sin certificación: Surgen nuevos antecedentes del fatal accidente de avioneta en Curacaví

Durante esta semana, en específico el miércoles 7 de mayo, un trágico accidente le quitó la vida a 6 personas. La aeroambulancia Piper Cheyenne II se estrelló en la comuna de Curacaví de la Región Metropolitana lo que terminó con el fallecimiento de todos los tripulantes.

El piloto, co-piloto, el paciente José Luis Torres, su acompañante, una enfermera y el médico perdieron la vida. La avioneta despegó desde el Aeropuerto de Santiago con destino a Rodelillo de la Región de Valparaíso, al hogar del empresario después de que se sometiera a una cirugía.

A días de este trágico evento, nuevos antecedentes están saliendo a la luz sobre los factores que habrían influido en este lamentable hecho. Uno de los primeros que se identificó fue las bajas temperaturas a 3 mil metros de alturas que descendían a los -5 grados. Esto habría ocasionado acumulación de hielo en las alas de la avioneta, agregándole peso.

Tito Lorenzo Muñoz de la Asociación de Pilotos de Chile señaló a T13 que “había turbulencia, había formación de cumulonimbus y hielo, si aumenta 100 a 300 kilos, la aeronave ya no puede soportar la nave”.

“El borde de ataque del ala se modifica por el hielo, por consiguiente, ya no produce la sustentación para lo que fue diseñada”, añadió.

Nuevos antecedentes

Además, este era un vuelo visual, por lo que depende netamente del campo visual que se percibe desde el parabrisas.

“No creo que hayan estado dadas las condiciones para un vuelo visual nocturno. Dado que había que atravesar una capa de nubes sin ninguna referencia visual”, señaló el experto en accidentes de aviación Carlos Bravo.

El medio citado apuntó que el co-piloto, Luis Meneses, de la aeronave no contaba con la certificación necesaria para volar ese tipo de avión, según los registros del sistema informático de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Esto va en contra de la normativa vigente para operaciones de ambulancia aérea, rescate o vuelos nocturnos de las reglas de vuelo instrumental. El perito de accidentes de avión, Alonso Rossi, indicó que “si no está habilitado y la licencia no está vigente o no está el día, tampoco puede salir ni volar”.