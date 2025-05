El insólito récord del presidente Javier Milei que alucina a los argentinos e indigna a la prensa de su país

Luego de la historia de la motosierra y el amor por sus perros clonados que –con el aval de los votantes- le impulsaron finalmente a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei no termina de sorprender a los seguidores libertarios que aplauden sus medidas económicas restrictivas y los críticos que lo cuestionan por la forma y el fondo de sus acciones. Esta vez, un récord extravagante le instaló de nuevo en el foco de la controversia, luego de participar recientemente en la entrevista en directo más extensa realizada a algún mandatario argentino.

Y es que el “León”, como le apodan sus incondicionales, participó durante ¡seis horas! en una conversación con los conductores del programa “Carajo”, que se emite por la popular plataforma de streaming de los partidarios del presidente.

Sin embargo, ya había un antecedente al respecto, porque en abril pasado había tomado parte en el programa del experiodista deportivo Alejandro Fantino en el canal Neura, que se extendió durante cuatro horas y cuarenta minutos.

Está claro que a Milei le gustan las conversaciones largas, ojalá sin contradictores e idealmente sin periodistas, de quienes reniega constantemente. Esta vez se puso a disposición del Gordo Dan -cuyo nombre es Daniel Parisini-, el conductor que participó en su campaña y es asiduo visitante de la casa de Gobierno.

Los insultos de Milei contra el periodismo

“Milei lo pasa bien, se distiende y se queda sin apuro hasta que las velas no ardan. Su visita a Carajo se extendió hasta las dos de la madrugada”, detalló la prensa trasandina, que de paso elaboró el podio de los tres líderes internacionales más “parlanchines” en base a sus discursos o entrevistas: Fidel Castro, Javier Milei, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En ese contexto de confianza, informalidad y sin críticos al frente, Milei abusa de un lenguaje relajado, incluso con alocuciones de grueso calibre e insultante para sus adversarios y donde el blanco predilecto son los periodistas de los medios no oficialistas, a quienes a menudo tilda de “mandriles”, “corruptos”, “ensobrados” y “sicarios”. Y respecto a quienes insiste en reiterar su muletilla de que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“Tenemos la inmensa alegría de contar con la persona más importante de la Argentina. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, caballero granadero, embajador de la luz y nuestro queridísimo presidente de la Nación”, fue la presentación que le hizo el conductor, con pequeño busto de Milei sobre la mesa.

Respecto al nuevo récord del líder derechista argentino, el cronista Pablo Sirvan sostuvo en La Nación que “A Milei le viene resultando más funcional el streaming por dos razones: es una manera de quitarle el cuerpo al periodismo tradicional, al que no se cansa de denostar y repetir que “ya fue”; y porque ya no le basta que los periodistas en los que confía no le hagan repreguntas complicadas y prefiere brindarse a quienes no se avergüenzan de demostrarle su incondicionalidad”.