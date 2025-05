“No hay consuelo”: Familia Matute Johns envió emotiva carta de apoyo a parientes de María Ercira a un año de su desaparición

Este domingo 11 de mayo, en el marco del Día de la Madre, se cumplió un año desde la desaparición de María Ercira Contreras, la mujer de 85 años que fue vista por última vez mientras celebraba con su familia en el restaurante Fundo “Las Tórtolas” de Limache, en la región de Valparaíso. A 365 días del hecho, no existen pistas claras sobre su paradero.

En medio del dolor y la incertidumbre que aún viven sus seres queridos, la familia Matute Johns —marcada también por una trágica desaparición en los años noventa— hizo llegar un mensaje de solidaridad a través de Álex Matute Johns, hermano de Jorge Matute Johns, joven que fue visto por última vez en 1999 en una discoteca de Talcahuano y cuyo caso aún no tiene responsables.

La carta, difundida por Carla Hernández, nieta de María Ercira, expresa el profundo apoyo de los Matute Johns a la familia Contreras. “En un día tan especial como es el Día de la Madre, al cumplirse un año desde la desaparición de María Ercira, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con ustedes. Lamentamos profundamente la dolorosa incertidumbre que han estado atravesando desde su ausencia y acompañamos su sufrimiento con respeto y esperanza”, señala el texto.

El mensaje también alude a la angustia que provoca no tener respuestas. “Sabemos que no hay consuelo posible cuando falta una madre, y menos aún cuando no se tiene claridad sobre lo ocurrido. Con el paso de los días, es natural que las esperanzas se vayan desvaneciendo, pero ese dolor no debe significar dejar de luchar por conocer la verdad y exigir justicia”, recalcó Álex Matute Johns.

“Hay que dejar de lado las ideologías, poner a las personas en el centro de toda acción”, expresaron. Finalmente señalaron que: “Ninguna familia debería enfrentar un vacío tan desgarrador”.

El caso de Jorge Matute Johns sigue sin resolverse. Desapareció el 20 de noviembre de 1999 y sus restos fueron hallados en 2004 a orillas del río Biobío. Sin embargo, hasta nuestros días no se ha identificado ni condenado al o las culpables de su muerte.