Hombre muere acribillado en Paine: Víctima recibió 17 tiros

Un brutal crimen se registró en la comuna de Paine la noche de este lunes, cuando un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en plena vía pública. La víctima, un chileno con domicilio en el sector y conocido por los vecinos, fue acribillado con al menos 17 disparos, según confirmó la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cerca de las 23:45 horas en la intersección de las calles Galvarino con Lautaro. Hasta ese lugar se trasladó personal de Carabineros tras recibir múltiples llamados alertando sobre disparos. A su llegada, encontraron al hombre gravemente herido y procedieron a trasladarlo de urgencia a un SAPU de la comuna, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Ortega, señaló que la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años y de nacionalidad chilena que no contaba con un historial delictual relevante. “La víctima mayormente no tenía antecedentes penales, habría tenido una causa por la que fue formalizado, pero de una índole que en definitiva no podría dar una conexión directa con este hecho”, indicó.

Respecto del ataque, Ortega explicó que hasta ahora se desconoce el motivo del homicidio. “La familia desconoce cuál habría sido el origen del ataque. Ellos quedan con el compromiso de aportar antecedentes que lleguen”, afirmó el fiscal, según consignó BioBioChile.

Asimismo, el persecutor añadió que ya se maneja una línea investigativa. “Manejamos antecedentes, que son materia de investigación”, dijo, sin entregar mayores detalles.

El OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabajan en el sitio del suceso para recabar evidencias. Se están revisando cámaras de seguridad del sector y se ha iniciado la búsqueda de testigos que puedan aportar información clave para esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no hay detenidos.