“Solo para Meiggs requerimos de 400 agentes de seguridad”: Mario Desbordes anuncia aumento de guardias en Santiago en los próximos meses

“Solo para Meiggs requerimos de 400 agentes de seguridad”, aseguró durante la mañana de este martes 13 de mayo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al indicar que actualmente hay 350 guardias para toda la comuna, los que en los siguientes cinco meses aumentarían a 1.300 efectivos.

El alcalde Desbordes se refirió así al problema de los denominados “toldos azules” que se ubican en los principales barrios comerciales de Santiago, como Meiggs, generando un foco de delincuencia e inseguridad.

En ese sentido, el edil indicó que “entiendo el escepticismo, yo sé y es evidente que este es un tema difícil. Calculamnos que solo para Meiggs requerimos de 400 agentes de seguridad, los 350 son para la comuna completa”, explicó en conversación con el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”.

A lo anterior además agregó que una de las medidas inmediatas que se han conversado con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha sido destinar a los carabineros de fuerzas especiales que están en las afueras de los colegios emblemáticos justamente a los barrios comerciales.

“Hemos conversado para que podamos usar esas dotaciones que significan un piquete de fuerzas especiales, un lanza gases, un lanza aguas para que podamos hacer operativos (...) Estamos haciendo esfuerzos para sacarlos y luego mantener el espacio publico desocupado, pero no antes de un año y medio vamos a tener resultados concretos”, reconoció Mario Desbordes.

Aumento a 1.300 guardias municipales

En tanto, más temprano en radio Cooperativa, Mario Desbordes aseguró que habrá un aumento en la dotación de los guardias municipales, lo que espera concretar en un plazo de cinco meses.

“Tenemos poca dotación de agentes de seguridad municipal; son apenas 350 en toda la comuna, la dotación no aumentó en nada en estos cuatro años, y lo que hacemos en lo inmediato es duplicar la cantidad: vamos a pasar a 700 con recursos propios en los próximos tres meses, no en un año más. Eso nos va a permitir una mayor capacidad, pero no es suficiente todavía”, dijo.

A lo anterior, apuntó que “con recursos de privados, esperamos contratar unos 400 o 500 más. O sea, vamos a pasar de 350 -espero- a 1.200 o 1.300 dentro de los próximos cuatro a cinco meses. Eso es algo concreto“.