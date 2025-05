Teresita Reyes recibe el alta médica tras cirugía y comienza tratamiento contra el cáncer: “Confíen en que todo va a estar bien”

La destacada actriz nacional Teresita Reyes compartió un esperanzador mensaje a través de sus redes sociales este lunes por la noche, confirmando que ya se encuentra en casa tras haber sido intervenida por un carcinoma escamoso encapsulado, un tipo de cáncer mandibular que le fue detectado recientemente.

“Amores, una actualización personal. Ya estoy en casa, acompañada de mis hijos y nietos, y muy agradecida de haber recibido el alta médica”, escribió Reyes en Instagram. A sus palabras sumó que “esta semana comienzo con los ciclos de quimioterapia, una etapa que enfrento con fe, energía y mucho amor”.

La actriz, conocida por su larga trayectoria en televisión, teatro y cine, aprovechó la instancia para agradecer el apoyo recibido durante las últimas semanas. “Quiero dar las gracias de todo corazón por el cariño, las oraciones y las bendiciones que me han enviado. Me han llegado profundamente y me han dado una fuerza enorme”, expresó con emoción.

Además, envió un mensaje solidario a quienes atraviesan una situación de salud similar. “Un abrazo lleno de esperanza a quienes están viviendo algo parecido. No están solos. Confíen en que todo va a estar bien. Yo también lo creo”, afirmó.

El diagnóstico fue dado a conocer por su hija, Teresa Giacaman, quien relató que todo comenzó con un tratamiento dental de rutina. “El primer implante salió súper bien, pero con el segundo empezaron los problemas. La herida no cerraba y el injerto de hueso fue rechazado”, explicó. Fue entonces cuando una biopsia reveló la presencia del cáncer, que no había sido detectado en los escáneres previos.

Afortunadamente, la detección temprana permitió realizar una intervención oportuna. En declaraciones a CHV entregadas hace algunos días, Giacaman añadió que su madre “está muy conmovida, agradecida y se siente muy bien. La veo como activa de nuevo, con ganas de salir, de conectarse nuevamente”.