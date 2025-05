La apuesta de Francisco Vidal: sugiere que TVN se convierta en canal de noticias

El pasado 9 de mayo, la mesa directiva de TVN reveló que la estación televisiva sostiene un crítico escenario económico que le imposibilita seguir endeudándose “para financiar el día a día” debido a su precario nivel de ingresos.

“El país necesita adoptar una decisión acerca de qué quiere hacer con TVN, y debe hacerlo ahora”, sostuvo el presidente del directorio, Francisco Vidal, quien junto a otros ejecutivos presentó esta tarde un desolador comunicado en el que establecen que las millonarias deudas generadas en la administración del canal hacen imposible seguir gestionando la señal.

Ahora en conversación con Radio Cooperativa, Vidal volvió a referirse al tema. “Yo creo que, bueno, hay mucho cambio, vamos a ver qué pasa con la legislación, vamos a ver con la reacción cuando se pasa al Senado, vamos a ver si se puede montar un trabajo alterno, por así decirlo, mirando si es posible un canal solo de noticias más".

“Pero yo, mi opinión política, y esta es mía, es que en el sistema de medios en Chile sigue siendo la televisión abierta un medio muy importante para la información de lo que ocurre en el país. Y en ese contexto, siempre he creído, en la realidad concreta de Chile, que es fundamental tener un medio que está obligado, no es buena voluntad, está obligado por su gobernanza, por su gobierno, a ser pluralista, a tener presencia en las regiones, a tener mirada pública y no solo privada. Por eso creo que Televisión Nacional debe seguir existiendo”, sentenció.

La crisis económica de TVN

La crítica situación financiera, informada en df.cl, llevó a que los directores de TVN tomaran la decisión de “no seguir aumentando el endeudamiento de la empresa para financiar gasto corriente, pues ello no sería responsable”.

“Consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública hacen imposible la viabilidad económica de la empresa”, señalaron, al tiempo que insistieron en que con dicho escenario “TVN no es viable económicamente, y este directorio no está dispuesto a que la empresa estatal se siga endeudando para financiar el día a día”.