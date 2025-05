Fiscalía investiga el caso de una profesora de Temuco que fue denunciada tras presunta propuesta sexual a alumno

Un impactante caso de un presunto acoso sexual habría sucedido después que una profesora de 26 años, Gissela Gabriela Valenzuela Roman, del Colegio George Chaytor de Temuco de la Región de La Araucanía, le habría propuesto a uno de sus alumnos de 17 años tener relaciones sexuales con ella y su pareja.

PUBLICIDAD

Este pasado 8 de mayo, el menor de edad habría recibido mensajes a través de Instagram que sería la pareja de su profesora, quien lo contactó a petición de una tercera persona. Posteriormente, desde una supuesta cuenta de la docente, se hizo la propuesta de un “trío”.

Se realizó una denuncia formal por parte del alumno, junto a compañeros de testigos, al colegio. El establecimiento activó el protocolo, desvinculando a la profesora y pidiendo que se marchara del lugar.

A pesar de la denuncia, la docente no quedó detenida debido a que la fiscal a cargo del caso señaló que no había flagrancia, según lo informado por Araucanía Diario, ya que habría pasado más de 24 horas.

Incluso se puso en duda la existencia de algún delito, por más de que los hechos se acreditaron.

La declaración de Fiscalía

La Fiscalía entregó detalles sobre este caso partiendo señalando que “Carabineros recibe una denuncia del director del establecimiento, quien señala que esa mañana (8 de mayo) un alumno de 17 años le informó que la noche anterior fue contactado por Instagram por un desconocido, quien le dijo que una tercera persona le había pedido que se comunicara con él”.

“Posteriormente, esa tercera persona también lo contactó por Instagram desde una cuenta que supuestamente pertenecía a una profesora y le preguntó si estaba interesado en participar en un trío“, añadieron desde la Fiscalía regional.

PUBLICIDAD

“Carabineros acogió la denuncia bajo la figura de ‘acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso al público’ y realizó las diligencias que le instruyó la Fiscalía“, continuó la Fiscalía.

“En este caso no podría haber sido detenida porque no existía flagrancia. Lo que corresponde es investigar los hechos denunciados, determinar si lo ocurrido constituye o no un delito y, de ser ese el caso, establecer las responsabilidades correspondientes. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Salas“, cerraron.