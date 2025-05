“Fue muy chocante”: Johnny Herrera se conmueve tras dura revelación de Cristóbal Campos sobre intento de suicidio

Una emotiva jornada se vivió este jueves en TNT Sports, luego de las recientes declaraciones del exarquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, quien conversó con LUN sobre el trágico accidente automovilístico que sufrió en 2024, revelando por primera vez que no fue un hecho fortuito, sino un intento de suicidio producto de una profunda depresión.

En su primera entrevista televisiva desde su recuperación, Campos conmovió al medio futbolístico con un crudo testimonio que puso sobre la mesa la urgencia de hablar de salud mental en el deporte.

“Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, confesó con valentía el arquero, quien tras el accidente perdió una pierna y hoy se moviliza con una prótesis.

El impacto de sus palabras resonó especialmente en Johnny Herrera, histórico exportero azul y actual comentarista en el panel de TST. Herrera fue una figura clave durante la formación de Campos en la “U”, y no pudo contener las lágrimas al referirse a la situación vivida por su ex compañero.

“Ufff, es fuerte, de verdad”, expresó visiblemente afectado. “Verlo firme me agrada. Es verdad que hablamos en la clínica, que hay mucha gente que se iba a ir. Hablamos temas amorosos incluso, cosas heavy que le iban a pasar. A mí también me pasaron cosas fuertes en la vida, por tanto desde esa experiencia traté de contribuir a lo que se le venía, que eran muchas cosas malas”.

Herrera también se refirió al golpe anímico que significó para Campos una acusación por violencia intrafamiliar, tema que el exarquero de la U aún arrastra como una carga emocional.

“Le dolió mucho esto de la acusación por violencia intrafamiliar, la misma ex que en su momento no se portó muy bien, hay que decir como son las cosas”, apuntó el “Samurai”. “Una de las tantas veces que compartí con él en la clínica, incluso cuando estuvo intubado... fue muy chocante”, aseguró.

Pese a todo, Herrera valoró la resiliencia de su ex compañero, destacando su determinación por salir adelante. “Y conversamos: me dice que tenía problemas para sentir la pierna que le había quedado, y que era difícil lo de la amputación de la pierna. Pero me decía que estaba firme, que iba a volver a jugar con los avances que había”, relató.