¿Lloverá para la Maratón de Santiago?: Michelle Adam entregó el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Quedan tan solo dos días para la edición 2025 de la Maratón de Santiago, la cual se realizará este próximo domingo 18 de mayo. Una de las informaciones claves que se necesitan previamente es el pronóstico del tiempo, y la meteoróloga Michelle Adam se refirió a esto en el matinal “Tu Día”.

Adam partió informando que el sistema frontal ha estado evolucionando, y viene con mucha energía el río atmosférico al sur del país. Pasando a la Zona Central, la profesional dijo que para este sábado “a la Región de O’Higgins llega clarito, incluso con categoría 1. Tanto en la costa, valle, cordillera y precordillera va a precipitar con distinta intensidad”.

Mientras que en la Región de Valparaíso también habrá precipitaciones, pero de una manera más tenues, “llegan debilitadas, con menos energía”.

Con respecto a la Región Metropolitana, la meteoróloga señaló que este fin de semana será “muy frío, pero las precipitaciones estarán muy débiles el sábado (...) Máxima de 14 grados, va a ser una jornada invernal, amenazante con nubosidad, pero las precipitaciones se van a concentrar en las comunas del sur de Santiago”.

“Estamos hablando de una cantidad baja de precipitaciones, no más allá de 3 mm, en la parte céntrica de Santiago podríamos estar hablando de un par de milímetros, esto para la tarde-noche del sábado”, complementó.

El tiempo para la Maratón de Santiago 2025

Michelle Adam contó que ha recibido varias consultas sobre el domingo en la mañana, esto debido a la Maratón de Santiago que se realizará en diversos puntos de la capital, la cual tendrá como punto de inicio y término el Palacio de La Moneda.

“El domingo en la mañana no hay lluvias, así que van a correr sin precipitaciones, pero sí con una constante humedad. Las lluvias llegan el domingo en la noche y se extienden hasta el lunes en la mañana o la madrugada. Ahí se acumulará una cantidad de agua entre 15 y 20 mm”.

Si es que habrá llovizna durante la mañana de este domingo, la meteoróloga señaló que “hasta el momento no debiese haber porque va a estar húmedo, va a haber una alta humedad, pero no que alcance a mojar el suelo. Puede ser una garúa que quizás te moje la ropa, pero no alcanza a mojar el suelo”.