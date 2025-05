Más del 70%: Trabajadoras domésticas no tienen contrato ni beneficios legales

Esencial es muchos moradas del país es la dura, abnegada y silenciosa tarea de las asesoras del hogar. Pero muchas de ellas trabajan en condiciones que no corresponden a lo que determina la legislación.

Así lo mostró un estudio hecho por la empresa DomestikCo, que se dedica a asesorar en la formalización laboral de estas personas por medio de una aplicación, junto al sindicato que agrupa a estas trabajadoras, SintraHogar.

Si la tasa de informalidad laboral en Chile fue del 25,8% en el trimestre enero-marzo de este año, según datos que el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó a comienzos de mayo, en el caso de las trabajadoras de casa particular esa cifra es mucho más alta, pues supera el 70%.

Ello equivale a cerca de 800.000 mujeres que están fuera del sistema formal, casi tres veces más que lo oficial.

El estudio titulado “Radiografía al Servicio Doméstico 2024” se basó en información del INE y de la Superintendencia de Seguridad Social, y tambien en la normativa vigente sobre cotizaciones previsionales.

Tan alta informalidad, de acuerdo a quienes investigaron el tema, se debe al desconocimiento de la normativa laboral por parte de empleadores y trabajadoras, a la falsa percepción de que formalizar implica mayores costos, y, en algunos casos, a la solicitud de las propias afectadas de evitar la formalización para no perder acceso a beneficios estatales.

“Consideramos que esta situación es uno de los grandes problemas invisibilizados del país, pues hablamos de trabajadoras que son fundamentales para millones de familias. Nos preocupa profundamente que, pese a los avances legales, la mayoría de estas relaciones laborales continúen sin regularizarse, exponiendo tanto a trabajadoras como a empleadores a riesgos legales, económicos y personales”, señala Catalina Kawas, fundadora y CEO de DomestikCo.

Y María Cotal, presidenta de Sintrahogar, añade que “una de cada diez mujeres en Chile trabaja como asesora del hogar, y muchas de ellas enfrentan graves desafíos, como la falta de contratos, errores o no pago de cotizaciones previsionales, o la incertidumbre de no saber si nuestros derechos están siendo respetados... Creemos que esto no pasa por mala fe de los empleadores, sino que por desconocimiento ”.

Las consecuencias de esta informalidad son graves y afectan profundas y afectan a la economía en su conjunto, pues se e. Desde el punto de vista fiscal, se estima que el Estado pierde más de USD 1 billón al año en bonos y subsidios a este grupo informal, una carga que recae sobre todos los contribuyentes.

Y en el plano previsional, las cotizaciones no percibidas ascienden a USD1,6 billones anuales, lo que significa que cientos de miles de mujeres están quedando fuera de cualquier posibilidad de una jubilación digna, lo que a la larga perpetúa un círculo de desigualdad estructural, con una vejez para ellas marcada por la precariedad.