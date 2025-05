“Bien ganada la patada en la ra***”: Guarello justifica remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura por filtración de audios

Juan Cristóbal Guarello tuvo duras críticas para el fiscal Patricio Cooper en su última edición del programa de YouTube “La hora de King Kong”, luego de confirmarse este fin de semana la remoción del persecutor del caso ProCultura debido a la serie de filtraciones de audio que han llegado a algunos medios de prensa nacional.

Fue durante la emisión de su espacio en la red social que el periodista deportivo se dio unos minutos para responder a uno de sus seguidores respecto de la medida adoptada en contra del persecutor.

Las críticas de Juan Cristóbal Guarello

“El tema de ProCultura es que recibía demasiada plata y la sospecha del fiscal Cooper es que esa plata se usó para financiar campañas”, indicó el periodista y rostro de Canal 13.

“El problema es que el fiscal Cooper anda filtrando audios antes de imputar a nadie y resulta, como yo sé muy bien, hoy hay tarifa por filtrar audios (…) si los fiscales están vueltos locos. ¡Cómo se filtran audios!, ¡Cómo se filtran todos los legajos legales! ¡Todas las cosas se filtran! ¡Tarifeli hay, tarifeli!”, aseveró el comunicador, quien justificó la remoción de Cooper de las indagatorias considerando que, a su juicio, el abogado “andaba filtrando audios”.

“Cooper, antes de imputar a alguien ya andaba filtrando audios. Bien ganada la patada en la ra***. Lo siento”, puntualizó Guarello, quien evidenció su preocupación por la tendencia de los últimos meses en las investigaciones de alta connotación mediática a conocer de filtraciones en los medios.

“Antes de imputar a alguien ya había filtrado todos los audios. Audios del presidente de la República, que es muy peligroso eso, porque el presidente de la República está metido en un nudo, o en un anillo de seguridad nacional, que es muy importante”, dijo.

“Y para cualquier presidente: sea Kaiser, sea Kast, sea el que sea, no pueden andar pinchándole el teléfono. Y si aparece un audio, no pueden andar publicándolo. Si el presidente de la República tiene que tener algún tipo de blindaje, por seguridad nacional, si esto no es hue***”, puntualizó.

“Le dijeron en tres instancias distintas que no filtrara los audios y los tiró al tiro. Tres veces le dijeron los tribunales: estos audios no pueden ser publicados y los tiró igual”, finalizó.