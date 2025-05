“Estoy muy indefenso en todos los sentidos, estoy en riesgo”: Sujeto imputado por agredir a conserje de 70 años aseguró haber sido agredido

Impacto generó hace unos días la brutal agresión que sufrió un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura, quien quedó con varias fracturas faciales y el riesgo de perder el ojo derecho, hechos por los cuales fue formalizado el empresario Martín de los Santos Lehmann, quien fue indicado como el autor de la golpiza.

PUBLICIDAD

Así, luego de quedar con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, Martín de los Santos Lehmann conversó brevemente con el matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde aseguró que se siente “indefenso” y señaló que fue víctima de una agresión en las afueras del Centro de Justicia.

“Estoy esperando que nos llegue toda la información, porque hay un hecho muy reciente y estoy muy indefenso en todos los sentidos, y no puedo hablar mucho la verdad. Estoy en riesgo”, aseguró en el programa de Mega.

Sin embargo, el imputado no entregó mayor información de lo ocurrido durante la noche en la que agredió al conserje adulto mayor, situación que de acuerdo a lo que se conoció en tribunales, ocurrió luego que el trabajador se negara a entregarle un cigarro.

Sujeto aseguró ser víctima de agresiones con objetos contundentes

Durante la mañana de este jueves 22 de mayo, Martín de los Santos Lehmann publicó algunas historias en su cuenta de Instagram, donde aseguró que ha sido víctima de agresiones con objetos contundentes en las afueras del Centro de Justicia, indicando que se tuvo que esconder bajo un automóvil.

"Durante días guardé silencio. Hoy empiezo a hablar. Fui brutalmente agredido cuando intentaba refugiarme en el Centro de Justicia. Corrí para salvar mi vida y si no me escondo bajo un auto, hoy no estaría escribiendo esto”, indicó en sus historias.

En la publicación además indicó que “estoy recuperándome, pero esto no termina aquí. Hablaré con pruebas, testigos y documentos (...) He entregado todos los antecedentes médicos necesarios. Estoy colaborando con la justicia y espero que se respeten los procesos. No haré más declaraciones por ahora”, apuntó.