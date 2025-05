“Estai’ en la tele, ayúdame por favor”: El desesperado llamado de padre a José Antonio Neme por detención de su hija en EE.UU

Una dramática escena se vivió en el matinal Mucho Gusto luego de que Luis Torres, padre de Catalina, una joven chilena detenida en Estados Unidos por problemas con su visa, relatara entre lágrimas el calvario que enfrenta su familia.

Catalina viajó al país norteamericano invitada por parientes y, tras una serie de problemas económicos en Chile, decidió quedarse a trabajar. “A mi hija la invitaron a Estados Unidos a pasear, la familia que tenemos allá. Ella llega a Estados Unidos y tiene que pagarse el pasaje... es una historia familiar. Tenía que volver y a nosotros se nos quemó la casa. Y evidentemente se quedó allá trabajando para podernos ayudar”, explicó Torres.

Su situación se complicó durante la pandemia, cuando los trámites migratorios quedaron paralizados. “Después de ese período, viene la pandemia, donde nadie se acordó de los documentos vencidos, por lo que nadie podía venir para acá ni ir para allá”, relató.

El momento más crítico llegó este año. “Cuando se quiso venir, cuando ya estábamos más consolidados como familia, nos comunican que en marzo la detuvieron engrillada”, denunció.

Torres explicó que la detención de su hija se debió a que la visa de ella venció, y si bien el lo comprende, ahora pide que ella pueda retornar a Chile. Según relató, la joven debió regresar en el vuelo de reportados, sin embargo, esto nunca sucedió y ella se quedó en EE.UU aún detenida.

“Hubo un error de logística en Estados Unidos, y desde Louisiana se la llevan a Texas y llegaron tarde y el vuelo se fue. No alcanzó a subir”, comentó el hombre.

Luis insistió en la inocencia de su hija: “Cata hizo de todo, ella es deportista, es inocente, es una niña de trabajo, no se merece este trato y en Chile no me ayuda nadie, nadie me dice la verdad, puras mentiras”.

El padre también reveló el impacto emocional del escaso apoyo institucional. “Me llaman del consulado, el 7 de diciembre, para preguntarme cómo me encontraba. Ahí me asusté, porque si ellos no saben, cómo lo hago yo”, dijo, visiblemente afectado.

En su desesperación, el padre suplicó por ayuda al conductor del programa, José Antonio Neme: “La tomaron el 20 de marzo. Neme, estai ahí en la tele, ayúdame por favor, hueón” .

¿Qué dijo Neme?

El periodista no quedó indiferente al ruego del afectado padre de familia y señaló: “Aquí hay algo que no es normal. No es normal que un grupo de chilenos deportados lleguen en estas condiciones”.

“¿El gobierno y el embajador en Washington en qué están pensando? Uno asume que el gobierno de EE.UU habrá notificado que va a haber un avión y entregará una lista, y se le informará a las familias”, sostuvo Neme.

“No es un viaje de estudio ni tampoco son personas que vienen de un país donde Chile no tiene representación. Hay una embajada que cuesta cara, una serie de dinero que si no funciona para este tipo de cosas, para qué cresta está. Entonces, a mí se me cae la cara de vergüenza ante este padre que tiene que pedir ayuda por televisión”, criticó.