Exministro Barraza y asesor de Subtel cercano a presidente Boric figuran en listado de empleados públicos que viajaron fuera de Chile teniendo licencias médicas

Carlos Barraza, exministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y Raúl Domínguez, actual alto mando en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, son algunos de los empleados públicos que fueron identificados por la investigación de la Contraloría General de la República a los más de 25 mil funcionarios que hicieron uso de licencias médicas para viajar fuera del país y vacacionar durante 2023 y 2024.

Según informó este viernes el noticiario de Canal 13, en el caso del militante comunista su viaje al extranjero con el uso de una licencia médica irregular lo realizó mientras ostentaba el cargo de jefe de gabinete en la municipalidad de Santiago durante el mandato de Irací Hassler.

El detalle de los casos

En el caso de Domínguez, ingeniero civil eléctrico y compañero de colegio del presidente Gabriel Boric en el British School de Punta Arenas, se informó que durante un viaje a China en 2023, con motivo de su participación en el Mobile World Congress, no regresó al país para viajar a Europa usando una licencia médica.

Debido a esta situación fue que el propio profesional decidió presentar su renuncia a la Subtel. Información que confirmó esta jornada el ministro de Interior, Álvaro Elizalde.

“Sobre este punto, me comuniqué con el ministro de Transportes. Al respecto, puedo informar que hay un sumario interno en curso que además se instruyó antes de esta información”, explicó Elizalde, quien reconoció que “también me ha informado que la persona en cuestión ha presentado su renuncia. Eso me informó el ministro de Transportes en una conversación que tuvimos hace un rato”.

Respecto del ausentismo de Barraza, en T13 revelaron que se dio durante 2023 en el contexto de una serie de permisos de días administrativos en el municipio, del 4 al 6 de octubre, y la presentación de la cuestionada licencia médica para el lunes y martes de la semana siguiente.