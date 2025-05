“Uno ve hasta violaciones dentro” : Chilenos deportados narran horror vivido en centros migratorios de EEUU

A las primeras horas de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un vuelo con 45 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. Muchos de ellos llevaban años detenidos en centros migratorios del país norteamericano y, al regresar a suelo nacional, denunciaron las graves condiciones a las que fueron sometidos.

PUBLICIDAD

Mientras familiares y amigos aguardaban con ansiedad en la terminal aérea, algunos de los deportados decidieron romper el silencio y relatar su experiencia ante los medios. La mayoría coincidió en que fueron tratados con desprecio y sometidos a condiciones indignas durante su detención, evidenciando incluso violaciones en los centros de reclusión.

“No me dejaron ver a mi familia, mis hijos son americanos, no me dejaron despedirme de mi señora, me robaron mi dinero, mi maleta, todo. Yo estaba haciendo cosas ilegales, no le miento, pero yo no hacía daño... pero nos trataron como unos perros”, declaró uno de los recién llegados, visiblemente afectado. Además, agregó que pasó por “cinco cárceles, federales, todo mal... no me dejaron despedirme de mi familia. No puedo volver, mis hijos tienen autismo, son gringos, mi señora es gringa. Yo pasé detenido 8 meses”.

“Para ellos nosotros somos unos animales”

Sobre el trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses, el mismo denunciante aseguró a T13 que “ellos abusan de los latinos, se ríen de nosotros. Los afroamericanos son los sheriffs y nos tratan como perros. La comida era quaker, un pedazo de jamón y ya”.

Otro de los deportados, identificado como José Fernández, relató su paso por uno de estos centros: “Estuve más de dos años y cinco meses en un centro de inmigración que era prácticamente una cárcel. Nos trataron como animales, pésimo. Nos hacían dormir en el suelo, no nos daban ni una colchoneta, ni una frazada, una manta, nada”.

“Nosotros pasamos a ser animales ahí. El que tenía dinero podía llamar a su familia, el que no, no podía hacer nada. Ustedes no se imaginan todas las cosas que uno ve, uno ve hasta violaciones adentro y ellos encubren todo ahí, porque para ellos nosotros somos unos animales”, añadió Fernández.

Un joven de 28 años, también deportado, expresó: “Allá todo está muy caro, te meten preso por cualquier cosa, no te respetan si eres latino, si tienes la piel cafecito, te escuchan hablar español, te pescan”.

El mismo señaló que la situación ha empeorado en los últimos años. “Con Biden no había tanta gente en inmigración. Los trabajadores de las detenciones también decían lo mismo, que nunca han visto tanta gente detenida”.