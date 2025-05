Se reveló la declaración de Manuel Monsalve tras ser imputado por los delitos de violación y abuso sexual: “Perdí la noción con el segundo pisco sour”

Este domingo se publicó la declaración del exsubsecretario Manuel Monsalve ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir de la Fiscalía Centro Norte. Esto sucedió durante 5 jornadas entre el 7 y 13 de enero, mientras el declaraba como imputado por los delitos de violación y abuso sexual.

El documento de la declaración consta de 63 páginas, en las cuales hay 307 preguntas de los persecutores, en donde él habló tanto de su trayectoria, cómo conoció a la denunciante y los hechos por los cuales estuvo seis meses en prisión preventiva.

Hace una semana, él salió del Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario total, y La Tercera publicó la declaración que Monsalve entregó ante la Fiscalía.

Con respecto a la denunciante, él señaló que conoció a su padre mientras trabajaba en la provincia de Arauco, y que ella tomó contacto con él para informarle que estaba en Valparaíso en 2017, en el marco de la primera llamada de su papá.

“Nos encontramos en tres oportunidades distintas. Nos juntamos a comer en Valparaíso, la pasé a buscar a una casa de un familiar, creo que era una tía, esta casa estaba muy cercana al Congreso, comimos, conversamos y nos agradamos. No establecimos ninguna relación personal aparte de esos tres encuentros, luego de eso perdí contacto con ella hasta que retomé contacto cuando fue contratada”, declaró.

Monsalve comentó que no se volvió a juntar debido a que la denunciante y su padre querían que él la insertara laboralmente, lo cual no podía realizar, según lo recogido por Biobío.

Su relación con la denunciante

En junio de 2023, la víctima llegó a trabajar a la subsecretaría del Interior. Monsalve aseguró que no participó en el proceso de selección, ni tampoco la entrevistó. Él apuntó que cuando ocurrieron los incendios de Valparaíso, se comenzaron a acercar.

“Empezamos a tener nuestras conversaciones vía WhatsApp, y desde febrero ella contesta mis mensajes con emoticones, con corazones rojos. Puede ser que una semana después de que se empezara a comunicar conmigo de manera más frecuente empezó a usar estos emoticones rojos, esto no era común”, señaló el imputado.

“En una de estas conversaciones ella me cuenta que vive en un departamento, que vive sola, y que lo que más le gustaba hacer era sentarse en el balcón, fumar un cigarro y tomar café. En este proceso de conversación surge la idea de tomarnos un café juntos y ella me dice que lo podemos hacer juntos en su balcón. A finales de junio por WhatsApp le escribo ‘el café y el tabaco’, y ella me responde con un corazón”.

Posteriormente, ellos se juntaron a almorzar en el Costanera debido a que de este modo no lo reconocerían gracias a la cantidad de gente que visita día a día el centro comercial. Durante dicha comida, él bebió una cerveza, un pisco sour y ella también pidió este último trago.

Una vez que salieron del Costanera, ocurrió el beso. “Le pregunté si ha tenido otras relaciones, me cuenta de una segunda relación que tuvo con un médico psiquiatra de Curanilahue que atendía a su mamá o su abuela, no me especificó cuánto tiempo ni le pregunté; le consulté en qué estaba en ese momento, me dijo que tiene siete pretendientes”, declaró.

“Se produce un giro en la conversación, estábamos sentados en el césped, ella se me acerca un poco a mí y me dice: “¿Qué es lo que buscas?”, “¿una relación afectiva o sexoafectiva?”, y le agrega a la pregunta si “¿ahora tienes una relación?“. En ese momento la conversación gira, porque ella se me acerca, se sonríe, y yo me acerqué a ella, le hice una caricia, y me dice que hace tiempo que no la acarician, y nos damos un beso mutuo”, continuó.

“No hay gesto de rechazo o resistencia, termina el beso y sigue la conversación, le digo en broma que si cree que soy el octavo pretendiente. Para mí es muy difícil mantener una relación, no tengo tiempo, no puedo salir en el ámbito público, estoy casado, aseguró el exsubsecretario.

La noche en “Ají seco”

Al ser consultado qué sucedió después de los dos piscos sour en el restaurante peruano “Ají seco”, Manuel Monsalve afirmó que “de ahí en adelante recuerdo haber ingerido el segundo pisco sour, no recuerdo si completo, perdí la noción con el segundo pisco sour hasta que despierto al día siguiente en el hotel. Desde ese momento hasta el otro día en la mañana, el único recuerdo era haber estado ingiriendo un segundo pisco sour, pero no estoy seguro si lo terminé”.

“Lo único que recuerdo desde que ingerí el segundo pisco sour hasta el otro día es un periodo muy breve, que es a lo que llamo como flashback. Estas imágenes se las relato a ella en la habitación del hotel. Desperté el día lunes, porque tenía la alarma a las 6.30, tenía dolor de cabeza, me dolía el cuerpo, no me sentía bien, recuerdo que tenía actividades importantes”.

Él señaló que sus primeros recuerdos de la mañana siguiente era que estaba oscura la habitación, y vio a la denunciante acostada al lado de él. “Ella estaba despierta, creo que la primera frase que le menciono es ‘parece que se nos pasó la mano’”, contó.

“Le pregunté si ella se acordaba y ella me responde lo mismo, no se acordaba cómo habíamos salido del restaurante, cómo habíamos llegado al hotel. Le pregunté cómo habíamos bajado la escalera del restaurante, porque había una escalera, ella me dijo caminando, no sé si me lo respondió como ironía o lo recordaba realmente”, continuó en su declaración.

El exfuncionario de Gobierno aseguró que no encontró extraño haberse paseado desnudo en frente de ella. “No, dada las circunstancias y la conversación que habíamos tenido previamente. Ninguno despertó schockeado”.

“Desde que nos despertamos ninguno volvió a dormir. Ella no fue al baño en ningún momento, yo ingresé solo al baño, estuve unos 15 o 20 minutos. Cuando salí del baño ella me preguntó si me sentía mejor. Ella se para, se sienta en el borde de la cama y se comienza a vestir. Yo me paré y me puse una polera con la intención de irla a dejar abajo”, aseguró.

“Ella me dice que no es necesario que la vaya a dejar, la orienté respecto de los ascensores, le dije que saliera y tomara a mano izquierda y se subiera a los ascensores. Lo último que le dije es ‘no pierdas contacto, escríbeme, mándame un mensaje’. Nos despedimos de un beso en la mejilla”.